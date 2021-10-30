ING, Vakıf, TEB, QNB, Şekerbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA başvurular başladı! Borçlu vatandaşlara bankalardan büyük müjde!

Bankalara borcu tespit edilen çoğu vatandaşın borç kapatma kredisinin gelmesi amacıyla günler sayarken borç kapatma kredisi haberi geldi. Borç kapatma kredisi 1.59 faiz oranları ile 15.000 TL'ye kadar vatandaşlara sunulmaktadır. 15.000 TL'ye kadar olan borçlarınız amacıyla çekebileceğiniz borç kapatma kredisi 36 ay vade ile geri ödeme planı oluşturabilir ve ilk ödemenizi 3 ay ertelemeli olarak başlatabilmektesiniz. Eğer sizlerin de kamu ya da özel bankalara ait borçlarınız varsa ve kapatmakta sorun çekiyorsanız ya da geciktirdiyseniz devlet destekli borç kapatma kredisinden kolaylıkla faydalanabilirsiniz.
ING BANK BORÇ TRANSFER KREDİSİ
Kredi kampanyası, 3-36 ay vadeler arasında geçerli olup dosya masrafı kredi tutarının binde beşi kadar alınır.
Kredi kampanyamızın aylık akdi faiz oranı %1,59 ile %2,59 arasındadır, ödeme performansınıza göre değişiklik gösterir.
Müşterimizseniz, ing.com.tr ''Hemen Başvur''dan, ING İnternet Şubesi'nden ve ING Mobil'den kredinizi anında kullanabilirsiniz. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
Müşterimiz değilseniz, kredinizin onaylanmasının ardından, şubeye gitmeden evraklarınızı kurye aracılığı ile tamamlayıp kredinizi kullanabilirsiniz.
3 ay erteleme kampanyası 5.001-100.000 TL arasındaki tutarlar için ve 36 ay vadeye kadar uygulanır. 36 ay seçeneğinde 3 ay erteleme ile 33 ay vade üzerinden ödeme planı oluşturulur. Bu kampanyadan, 31 Aralık 2021'e kadar yararlanabilirsiniz.