ING, Vakıf, TEB, QNB, Şekerbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA başvurular başladı! Borçlu vatandaşlara bankalardan büyük müjde!

Bankalara borcu tespit edilen çoğu vatandaşın borç kapatma kredisinin gelmesi amacıyla günler sayarken borç kapatma kredisi haberi geldi. Borç kapatma kredisi 1.59 faiz oranları ile 15.000 TL'ye kadar vatandaşlara sunulmaktadır. 15.000 TL'ye kadar olan borçlarınız amacıyla çekebileceğiniz borç kapatma kredisi 36 ay vade ile geri ödeme planı oluşturabilir ve ilk ödemenizi 3 ay ertelemeli olarak başlatabilmektesiniz. Eğer sizlerin de kamu ya da özel bankalara ait borçlarınız varsa ve kapatmakta sorun çekiyorsanız ya da geciktirdiyseniz devlet destekli borç kapatma kredisinden kolaylıkla faydalanabilirsiniz.