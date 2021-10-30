Milyonlara müjde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıracak düzenlemelerin yapılması için düğmeye basıldı. Yapılan çalışmalar her kesime, özellikle de dar gelirlilere dokunacak. Emekli aylıkları ve asgari ücrette beklenenin üstünde zam, sosyal yardımların artırılması, 3600 ek gösterge, emeklilik için yaşı bekleyenlere dönük çalışma, çiftçilerin girdi fiyatlarının düşürülmesi gibi önemli düzenlemeler masada...

Başkan Erdoğan, pandemi sonrasında toplumun çeşitli kesimlerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için gerekli adımları atacaklarını açıklamıştı. Bu konular Kabine ve AK Parti MYK toplantıları da başta olmak üzere son dönemde çeşitli platformlarda masaya yatırıldı. Erdoğan, dar gelirli ve dezavantajlı kesimleri rahatlatacak çalışmaların yapılması talimatı verdi. Bu kapsamda ilgili bakanlıklarda hazırlıklar başladı. AK Partili milletvekilleri geçen yaz ayları boyunca seçim çevrelerinde vatandaşlar ile bir araya gelip sorunlarını dinledi. İstek ve talepler rapor haline getirilerek parti genel merkezine sunuldu. Yapılan çalışmaların çerçevesinin belirlenmesinde bu öncelikli beklentiler de dikkate alındı. Dar gelirliyi rahatlatmak için atılması planlanan, üzerinde çalışılan konular şöyle:

EMEKLİYE EKSTRA ZAM

EMEKLİLİK SÜRELERİ:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta prim gün sayısını doldurup emekli olmak için yaşı bekleyenlere dönük bir çalışma yapıyor. Bu konuda ne yapılabileceğine, maliyetlere bakılacak. Hazırlanan öneri Başkan Erdoğan'a sunulacak. Son kararı Erdoğan verecek.

EMEKLİLER İÇİN İKİ DÜZENLEME: Emeklilerin durumlarının düzeltilmesi için de iki konu üzerinde duruluyor. Öncelikli olarak aylıklarına rutinin dışında bir zam yapılması gündemde. Böylece geniş bir kitlenin alım gücü ile ilgili ciddi bir rahatlama sağlanmış olacak. Tartışılan bir başka düzenleme ise 2 bin liranın altında (bu rakam daha aşağı çekilebilir) emekli maaşı alanlara seyyanen zam yapılarak bunların yukarı çekilmesi. Eğer bu konuda karar verilirse 2 bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak.

ASGARİ ÜCRETE ZAM: Asgari ücret konusunda da hesaplamalar yapılıyor. Bu yıl da enflasyonun üstüne çıkılarak yüzde 30'lar civarında zam yapılabileceği konuşuluyor.

ÇİFTÇİNİN GİRDİ FİYATLARI DÜŞÜRÜLECEK: Gıda fiyatlarının düşürülmesi, öncelikli hedeflerden biri olacak. Bir taraftan spekülatif fiyat artışları önlenirken, diğer taraftan çiftçinin mazot, gübre ve tohum gibi girdi maliyetlerinin düşürülmesi için çalışmalar yapılıyor.

SOSYAL YARDIMLAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK: Başkan Erdoğan'ın önemle üzerinde durduğu konulardan birinin de yoksul kesimlere yönelik sosyal yardımlar olduğu kaydedildi. Bu konuda da geniş kapsamlı bir çalışma yapılacak.

3600 EK GÖSTERGE: Öğretmen, sağlık çalışanları, polisler başta olmak üzere belli gruplar için 3600 ek gösterge konusu da yine gündemde. Önümüzdeki ay ilk kez bunun çalışmalarını yürütecek bir komisyon oluşturulacak.

FİYATLAR AŞAĞI ÇEKİLECEK:

Gıda başta olmak üzere tüm sektörlerde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi için gereken yasal düzenlemeler yapılacak. Büyük marketlere kesilen cezalar gibi birçok alanda adımlar atılacak. Fırsatçılara göz açtırılmayacak.

Zübeyde YALÇIN