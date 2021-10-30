Son dakika: Milyonlar bu habere çok sevinecek! Aylıklar en az 2000 TL olacak, asgari ücret artacak ve EYT sorunu bitecek

EMEKLİ AYLIKLARI EN AZ 2000 TL:

Emeklilerin durumlarının düzeltilmesi için de iki konu üzerinde duruluyor. Öncelikli olarak aylıklarına rutinin dışında bir zam yapılması gündemde. Böylece geniş bir kitlenin alım gücü ile ilgili ciddi bir rahatlama sağlanmış olacak. Tartışılan bir başka düzenleme ise 2 bin liranın altında (bu rakam daha aşağı çekilebilir) emekli maaşı alanlara seyyanen zam yapılarak bunların yukarı çekilmesi. Eğer bu konuda karar verilirse 2 bin TL'nin altında emekli maaşı kalmayacak.