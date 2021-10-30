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    • Ekonomi
    • 30.10.2021 06:59
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    • 30.10.2021 06:59
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    Son dakika: Milyonlar bu habere çok sevinecek! Aylıklar en az 2000 TL olacak, asgari ücret artacak ve EYT sorunu bitecek

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürütülmeye başlanacak çalışmalar milyonları adeta sevinçten havaya uçuracak. Yapılan çalışmalar ile emekli aylıkları en az 2000 TL olacak, asgari ücrette ciddi bir artış gerçekleşecek ve emeklilik için yaşı bekleyenler için çalışmalar yürütülecek. İşte detaylar...

    Milyonlar bu habere çok sevinecek!

    Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıracak düzenlemelerin yapılması için düğmeye basıldı. Yapılan çalışmalar her kesime özellikle de dar gelirlilere dokunacak.

    SABAH'ta yer alan habere göre, Emekli aylıkları ve asgari ücrette beklenenin üstünde zamdan sosyal yardımların artırılmasına, 3600 gösterge ve emeklilik için yaşı bekleyenlerden çiftçilerin girdi fiyatlarının düşürülmesine kadar son derece önemli uygulamalar masada...

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA HAREKETE GEÇİLDİ
    Başkan Erdoğan, pandemi sonrasında toplumun çeşitli kesimlerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için gerekli adımları atacaklarını açıklamıştı. Bu konular kabine ve AK Parti MYK toplantıları da başta olmak üzere son dönemde çeşitli platformlarda masaya yatırıldı.

        Başkan Erdoğan, dar gelirli ve dezavantajlı kesimleri rahatlatacak çalışmaların yapılması talimatını verdi. Bu kapsamda ilgili bakanlıklarda hazırlıklar başladı. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra bir bölümü önümüzdeki aylarda, bir bölümü ise önümüzdeki yıl hayata geçirilecek.

        EYT'LİLER İÇİN ÇALIŞMA:
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta prim gün sayısını doldurup emekli olmak için yaşı bekleyenlere dönük bir çalışma yapıyor. Bu konuda ne yapılabileceğine, maliyetlere bakılacak. Hazırlanan öneri Başkan Erdoğan'a sunulacak. Son kararı Erdoğan verecek.

        EMEKLİ AYLIKLARI EN AZ 2000 TL:
        Emeklilerin durumlarının düzeltilmesi için de iki konu üzerinde duruluyor. Öncelikli olarak aylıklarına rutinin dışında bir zam yapılması gündemde. Böylece geniş bir kitlenin alım gücü ile ilgili ciddi bir rahatlama sağlanmış olacak. Tartışılan bir başka düzenleme ise 2 bin liranın altında (bu rakam daha aşağı çekilebilir) emekli maaşı alanlara seyyanen zam yapılarak bunların yukarı çekilmesi. Eğer bu konuda karar verilirse 2 bin TL'nin altında emekli maaşı kalmayacak.

            ASGARİ ÜCRET ARTACAK:
            Asgari ücret konusunda da hesaplamalar yapılıyor. Bu yıl da enflasyonun üstüne çıkılarak yüzde 30'lar civarında zam yapılabileceği konuşuluyor. Böylece asgari ücret 3 bin 500 lira civarına yükselmiş olacak.

            ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLECEK:
            Gıda fiyatlarının düşürülmesi öncelikli hedeflerden biri olacak. Bir taraftan spekülatif fiyat artışları önlenirken diğer taraftan çiftçinin mazot, gübre ve tohum gibi girdi maliyetlerinin düşürülmesi için çalışmalar yapılıyor.

            YARDIMLARA ÇEKİDÜZEN:
            Başkan Erdoğan'ın önemli üzerinde durduğu konulardan birinin de yoksul kesimlere yönelik sosyal yardımlar olduğu bildirildi. Bu konuda da geniş kapsamlı bir çalışma yapılacak.

                3600 GÖSTERGE:
                Öğretmen, sağlık çalışanları, polis başta olmak üzere belli gruplar için 3600 gösterge verilmesi konusu da yine gündemde. Önümüzdeki ay ilk kez bunun çalışmalarını yürütecek bir komisyon oluşturulacak.

                FİYATLAR İÇİN ADIMLAR:
                Gıda başta olmak üzere tüm sektörlerde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi için de gereken yasal düzenlemeler yapılacak. Büyük marketlere kesilen cezalar gibi birçok alanda adımlar atılacak. Fırsatçılara göz açtırılmayacak.
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                Haberler Ekonomi Son dakika: Milyonlar bu habere çok sevinecek! Aylıklar en az 2000 TL olacak, asgari ücret artacak ve EYT sorunu bitecek
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