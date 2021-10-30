Son dakika: Milyonlar bu habere çok sevinecek! Aylıklar en az 2000 TL olacak, asgari ücret artacak ve EYT sorunu bitecek

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıracak düzenlemelerin yapılması için düğmeye basıldı. Yapılan çalışmalar her kesime özellikle de dar gelirlilere dokunacak.
SABAH'ta yer alan habere göre, Emekli aylıkları ve asgari ücrette beklenenin üstünde zamdan sosyal yardımların artırılmasına, 3600 gösterge ve emeklilik için yaşı bekleyenlerden çiftçilerin girdi fiyatlarının düşürülmesine kadar son derece önemli uygulamalar masada...
BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA HAREKETE GEÇİLDİ
Başkan Erdoğan, pandemi sonrasında toplumun çeşitli kesimlerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için gerekli adımları atacaklarını açıklamıştı. Bu konular kabine ve AK Parti MYK toplantıları da başta olmak üzere son dönemde çeşitli platformlarda masaya yatırıldı.