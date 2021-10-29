İHA borsada ne zaman işlem görecek? İHA halka arz hangi bankalar? İhlas Haber Ajansı İHA hisse kodu, fiyatı nedir?

Yatırımcılar ekonomi gündeminde İHA halka arz hangi bankalar? İHA borsada ne zaman işlem görecek? Sorularının yanıtlarını araştırır oldu. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz için başvuru yapan ve başvurusu kabul edilen İhlas Haber Ajansı hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki İhlas Haber Ajansı halka arzı eşit mi oransal mı? İHA hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? İşte İHA halka arz konusuna dair tüm detaylar…
İHA HALKA ARZ NE ZAMAN?
Medya, inşaat, sağlık, turizm, eğitim ve teknoloji sektörlerinde önemli yatırımları bulunan İhlas Holding, yeni bir halka arza imza atıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayınlanan haftalık bülteninde, İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin paylarının halka arzı için yaptığı başvurusuna onay verdiğini açıkladı.
İhlas Haber Ajansı'nın halka arzı, Tera Yatırım liderliğinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 26-27 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.
İHA HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?
İHA'nın halka arzında, şirketin sermayesi 42 milyon TL'den 64 milyon TL'ye yükselecek ve 1 TL nominal bedelli paylar 4,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
GRUBUN HALKA AÇIK ŞİRKET SAYISI 6'YA ÇIKIYOR
İHA'nın halka arzına SPK tarafından onay verilmesiyle birlikte, İhlas Grubu'nun halka açık şirket sayısı 6'ya yükseliyor.