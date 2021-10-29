İHA borsada ne zaman işlem görecek? İHA halka arz hangi bankalar? İhlas Haber Ajansı İHA hisse kodu, fiyatı nedir?

Yatırımcılar ekonomi gündeminde İHA halka arz hangi bankalar? İHA borsada ne zaman işlem görecek? Sorularının yanıtlarını araştırır oldu. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz için başvuru yapan ve başvurusu kabul edilen İhlas Haber Ajansı hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki İhlas Haber Ajansı halka arzı eşit mi oransal mı? İHA hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? İşte İHA halka arz konusuna dair tüm detaylar…