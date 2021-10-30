Kurutulmuş meyvede rota Avrupa ülkeleri

Türkiye, dünyada kuru meyve-sebze sektöründe lider ülke olma hedefine her geçen yıl biraz daha yaklaşıyor. Küresel ihracat sıralamasında Türkiye yaş meyve ürünlerinde 6, yaş sebze ürünlerinde 4, kurutulmuş meyve ürünlerinde 2 ve kurutulmuş sebze ürünlerinde ise 9'uncu sırada yer alıyor. Kuru üzümde Türkiye, 267 bin ton ihracat ve yüzde 30'luk pay ile dünya ihracatında ilk sırada yer alıyor. Türkiye kuru kayısıda 90 bin ton ihracat ve yüzde 57'lik pay ile, kuru incirde de 68 bin ton ihracat ve yüzde 52'lik pay ile dünyada birinci sırada bulunuyor. Türkiye'nin kuru meyve ihracatında Avrupa ülkeleri öne çıkıyor. Birleşik Krallık yüzde 17'lik payla ilk sırada.
- Ekonomi
- 30.10.2021 Gazete