Fabrikalar akıllanıyor (Ekonomi haberleri)

Öncelikli sektörlerde üretkenlik ve rekabet gücünü artıracak dijital dönüşümün hızlandırılmasına yönelik 2022 hedefleri belirlendi. 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'na göre, imalat sanayiinde dijital dönüşüme altyapı oluşturmak üzere sanayiye yönelik akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lerin projeleri desteklenecek. Öncelikli sektörlere yönelik endüstriyel bulut platformlarının oluşturulmasına destek verilecek. Dijital dönüşüm kapsamında, halen 7 olan yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi sayısının gelecek yıl 11'e, öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerin yerli ürün ve hizmet sağlayıcılarla işbirliği içinde geliştirdikleri dijitalleşme proje sayısının da 939'dan bin 189'a çıkarılması sağlanacak.

SERAMİK VE YAPI SEKTÖRÜ BULUŞUYOR

Seramik ve yapı sektörü, UNICERA İstanbul- Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı'nda bir araya geliyor. Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) tarafından organize edilen fuarda, bin 200'ü aşkın marka yer alacak. Fuar CNR Expo'da 2-6 Kasım arasında açık kalacak. TİMDER Başkanı Kemal Yıldırım, "Ülkemiz, geçtiğimiz aylarda 500 milyon kurulu kapasiteyle seramik kaplama malzemeleri üretiminde Avrupa'nın 2'nci büyük üreticisi konumuna ulaştı. Seramik sağlık gereçleri alanında ise 22 milyon adet üretimle Avrupa'nın en büyük üreticisiyiz" dedi.

YAPAY ZEKAYA İLGİ 4 YILDA 8 KAT ARTTI

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi, Girişimler Haritası'nı yayınladı. Ekim 2021 Yapay Zeka Girişim Haritası'nda görüntü işleme, arama asistanı, akıllı platformlar gibi alanlarda çalışmalar yapan 208 girişim yer aldı. 2017'de 24 olan yapay zeka girişim sayısı, 4 yılda 8 kattan fazla artmış oldu.

TOYOTA FİŞE TAKTI

Toyota, yeni elektrikli aracı bZ4X'in tanıtımını gerçekleştirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre; bZ4X, markanın bataryalı elektrikli araçları olan bZ ürün gamının ilk modeli olarak öne çıkıyor. bZ4X, 71.4 kWh kapasiteli yüksek yoğunluklu lityum batarya ile tek şarjda 450 kilometreden daha fazla yol alabiliyor. 150 kW elektrik motorundan güç alan elektrikli model, önden çekişli versiyonunda 204 PS güç ve 265 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanması 8.4 saniye olan bZ4X'in, maksimum hızı 160 km/s olarak açıklandı..

ÇEVRE BAKANLIĞI'NIN ADI DEĞIŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' olarak değiştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlandı. Ayrıca Bakanlık bünyesinde İklim Değişikliği Başkanlığı kuruldu.

TAPU OYUNU

Edirne'de bir müteahhit satış sözleşmesiyle sattığı daireleri başka bir müteahhide de tapu devriyle sattı. Daireleri satılan alan müteahhit de o daireleri başka vatandaşlara sattı. Mağdur olan vatandaşlar yargıya başvurdu. Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede, en başından beri fikir birliğinde oldukları belirtilirken; müteahhitlerin yeni oyunu pes dedirtti. Uzmanlar ise vatandaşları tapu devri yapmadan sadece satış sözleşmesiyle ödeme yapmaması konusunda uyardı. Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, "Burada en kati çözüm sözleşme yapıldıktan hemen sonra inşaat yarım dahi olsa tapu dairesinde alım satım yapılmasıdır" dedi.

İHRACATÇI SAYISI 300 BİNE KOŞUYOR

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ülke ihracatının 1923'te 50 milyon dolar olduğunu belirterek, "Bugün ise 220 milyar dolara gidiyor. Türkiye'yi dış ticaret fazlası veren bir ekonomiye kavuşturmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı. Bugün ihracatçı sayısının 100 bine ulaştığını anlatan Gülle, "Bunu 5 yıl içerisinde 130 binlere, 10 yıl içerisinde de 300 bine çıkarma arzusundayız" dedi.

AKKUYU'DA 4'ÜNCÜ ÜNİTEYE LİSANS

Akkuyu Nükleer AŞ, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) dördüncü güç ünitesi için inşaat lisansının Nükleer Enerji Kurumu (NDK) tarafından verildiğini bildirdi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez de konuya ilişkin "Akkuyu NGS'de önemli bir adım atıldı ve dördüncü ünitenin inşaat lisansı verildi. Akkuyu, 4 ünitenin de eş zamanlı inşa edildiği dünyanın en büyük NGS inşaatı olacak" açıklamasını yaptı.