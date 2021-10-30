188 ürün ve 54 yenilikçi teknolojiyi kapsıyor! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı o alanlara destek yağacak

Ayrıca ekran teknolojileri, veri ve yazılım altyapısı teknolojileri, yeni nesil akıllı sensörler, giyilebilir teknolojiler, mikroelektronik teknolojileri, nükleer teknolojiler, diğer elektronik ve yazılım teknolojileri altında gruplandırılan birçok alanda, Sanayi Bakanlığı ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerden yararlanılabilecek.