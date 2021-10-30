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    188 ürün ve 54 yenilikçi teknolojiyi kapsıyor! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı o alanlara destek yağacak

    Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında şimdi de ‘dijital dönüşüm’ desteklenecek. 188 ürün ve 54 yenilikçi teknoloji alanındaki yatırımlar, cazip teşvik ve desteklerden yararlanabilecek. Başvuru için son tarih 3 Kasım...

    Çığıl Ön Yener
    Dijital dönüşüme destek hamlesi

    Ülkemiz açısından stratejik öneme sahip ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesini amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nda yeni perde açıldı.

    Şimdi de 'dijital dönüşüm'ün desteklenmesi için düğmeye basıldı. 3 Kasım'a kadar ön başvuruların alınacağı çağrı kapsamında, ortayüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki 188 ürün ve 54 yenilikçi teknoloji alanındaki yatırımlara destek verilecek.

    LİSTEDE NELER VAR?
    Desteklenecek 188 ürün arasında optik okuyucular, 'mouse'lar, kesintisiz güç kaynakları, meteorolojik radarlar, binalar için hırsızlığa ve yangına karşı alarm vb. cihazlar bulunuyor.

        Ayrıca ekran teknolojileri, veri ve yazılım altyapısı teknolojileri, yeni nesil akıllı sensörler, giyilebilir teknolojiler, mikroelektronik teknolojileri, nükleer teknolojiler, diğer elektronik ve yazılım teknolojileri altında gruplandırılan birçok alanda, Sanayi Bakanlığı ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerden yararlanılabilecek.

        Program kapsamında Öncelikli Ürün Listesi'nde yer alan ürünleri üretmeyi amaçlayan projelere TÜBİTAK tarafından Ar-Ge destekleri (Ar-Ge ihtiyacı bulunuyorsa), KOSGEB tarafından Stratejik Ürün Destek Programı kapsamındaki proje destekleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım teşvik belgesi kapsamında destek sağlanabiliyor.

        ALT SINIRA DİKKAT!


            Çağrı             kapsamında sadece Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecek. Başvurular www.hamle.gov.tr adresinde bulunan program portalı uygulaması üzerinden çevrim içi olarak alınacak.

            Başvurusu yapılacak yatırım projelerinin büyüklüğünün 10 milyon liradan yüksek olması gerekecek. Bu tutar, salt yazılım geliştirmeyi amaçlayan projeler için 3 milyon lira olarak uygulanacak.
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            Haberler Ekonomi 188 ürün ve 54 yenilikçi teknolojiyi kapsıyor! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı o alanlara destek yağacak
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