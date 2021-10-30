188 ürün ve 54 yenilikçi teknolojiyi kapsıyor! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı o alanlara destek yağacak

Ülkemiz açısından stratejik öneme sahip ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesini amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nda yeni perde açıldı.
Şimdi de 'dijital dönüşüm'ün desteklenmesi için düğmeye basıldı. 3 Kasım'a kadar ön başvuruların alınacağı çağrı kapsamında, ortayüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki 188 ürün ve 54 yenilikçi teknoloji alanındaki yatırımlara destek verilecek.
LİSTEDE NELER VAR?
Desteklenecek 188 ürün arasında optik okuyucular, 'mouse'lar, kesintisiz güç kaynakları, meteorolojik radarlar, binalar için hırsızlığa ve yangına karşı alarm vb. cihazlar bulunuyor.