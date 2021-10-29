Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte Ekim ayı enflasyon oranı hakkında araştırmalar artış gösterdi. Milyonlarca vatandaş Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan verileri beklemeye başladı. Peki, Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2021 Ekim enflasyon beklentisi, tahmini nedir? İşte son gelişmeler...
EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ekim ayı enflasyon oranları 3 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından vatandaşlara duyurulacak.
İşte enflasyon beklentisi;
2021 EKİM ENFLASYON BEKLENTİSİ, TAHMİNİ NEDİR?
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın dördüncü enflasyon raporuna ilişkin bankanın idare merkezinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. Merkez Bankası, 2021 sonu enflasyon tahminini, yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yukarı yönlü güncelledi.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,50 artmasını bekliyor. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Çarşamba günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.