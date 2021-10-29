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    • Ekonomi
    • 29.10.2021 16:30
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    • 29.10.2021 16:32
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    Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2021 Ekim enflasyon beklentisi, tahmini nedir?

    Kasım ayına günler kala Ekim ayı enflasyon oranı için geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Bu bağlamda Kasım ayına saatler kala vatandaşlar Ekim ayının enflasyon verilerine odaklandı. Peki, Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2021 Ekim enflasyon beklentisi, tahmini nedir? İşte merak edilenler...

    Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

    Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte Ekim ayı enflasyon oranı hakkında araştırmalar artış gösterdi. Milyonlarca vatandaş Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan verileri beklemeye başladı. Peki, Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2021 Ekim enflasyon beklentisi, tahmini nedir? İşte son gelişmeler...

    EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Ekim ayı enflasyon oranları 3 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından vatandaşlara duyurulacak.

    İşte enflasyon beklentisi;

    2021 EKİM ENFLASYON BEKLENTİSİ, TAHMİNİ NEDİR?

    Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın dördüncü enflasyon raporuna ilişkin bankanın idare merkezinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. Merkez Bankası, 2021 sonu enflasyon tahminini, yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yukarı yönlü güncelledi.

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,50 artmasını bekliyor. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Çarşamba günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,50 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,50, en yüksek yüzde 3,40 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanıyor.

        Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30'a yükseldi.
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        Haberler Ekonomi Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2021 Ekim enflasyon beklentisi, tahmini nedir?
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