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    • Ekonomi
    • 30.10.2021 08:58
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    • 30.10.2021 08:58
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    Ulusal Faktoring borsada ne zaman işlem görecek? Ulusal Faktoring halka arz hisse fiyatı ne kadar? Hisse kodu...

    Ulusal Faktoring halka arz hisse fiyatı ne kadar? Ulusal Faktoring borsada ne zaman işlem görecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ekonomi gündeminde halka arz firmaları ile ilgili bilgiler sıklıkla araştırılıyor ve özellikle yatırımcılar son gelişmelerin neler olduğunu merak ediyor. Ulusal Faktoring halka arz talep toplama tarihleri belli oldu. İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Ulusal Faktoring halka arz hisse fiyatı ne kadar?

    Vatandaşlar Ulusal Faktoring halka arz hisse fiyatı ne kadar? Sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuran şirketin halka arzı onaylandı ve ne zaman talep toplayacağına ilişkin bilgiler merak edilir oldu. Ulusal Faktoring halka arz hangi bankalar? Ulusal Faktoring borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir? Sorgulamalarının cevaplarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    ULUSAL FAKTORİNG HALKA ARZ TARİHİ BELLİ OLDU!

    Talep toplama tarihi 4-5 Kasım olarak belirlendi.Payların yüzde 40'ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 50'si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.

    ULUSAL FAKTORİNG BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    Toplamda 48.5 lot satışı olacak. Taslak izahnameye göre eşit halka arz olmasi bekleniyor.

    Hisselere fazla talep gelmesi halide ise yine PineBridge Eurasia Financial Investments'a ait 7.500.000 TL nominal değerli (C) grubu payların ek satışı yapılabilecek.

    Halka arzda hisseler 1 TL nominal değerli paylar 2,49 TL sabit fiyat üzerinden satılacak.

    Ulusal Faktoring halka arz süreciyle birlikte, 100 milyon lira olan mevcut sermayesini 33 milyon 500 bin lira yükselterek, 133 milyon 500 bin liraya çıkaracak.

        ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. HAKKINDA

        2001 Ulusal Faktöring faaliyete başladı.
        2006 Türkiye Faktöring Derneği'ne üye olduk.
        2011 PineBridge Investments ile ortaklığımız başladı.
        2016 Türkiye çapında şube sayımız 16 oldu.
        2017 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile kredi anlaşmamız yenilendi.
        2018 Uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR tarafından kredi notumuz AA- olarak belirlendi.
        2018 12,160 aktif müşteri sayısı ile 1,161 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştık.

        2018 206 çalışanımız ile 2,9 milyar TL ciroya ulaştık. Toplam hizmet verdiğimiz işletmemiz 48 bine ulaştı.
        2019 Ödenmiş sermayemiz 50 milyon TL'den 100 milyon TL'ye yükseltildi.
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        Haberler Ekonomi Ulusal Faktoring borsada ne zaman işlem görecek? Ulusal Faktoring halka arz hisse fiyatı ne kadar? Hisse kodu...
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