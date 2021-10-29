Ulusal Faktoring borsada ne zaman işlem görecek? Ulusal Faktoring halka arz hisse fiyatı ne kadar? Hisse kodu...

Vatandaşlar Ulusal Faktoring halka arz hisse fiyatı ne kadar? Sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuran şirketin halka arzı onaylandı ve ne zaman talep toplayacağına ilişkin bilgiler merak edilir oldu. Ulusal Faktoring halka arz hangi bankalar? Ulusal Faktoring borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir? Sorgulamalarının cevaplarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
ULUSAL FAKTORİNG HALKA ARZ TARİHİ BELLİ OLDU!
Talep toplama tarihi 4-5 Kasım olarak belirlendi.Payların yüzde 40'ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 50'si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.
ULUSAL FAKTORİNG BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Toplamda 48.5 lot satışı olacak. Taslak izahnameye göre eşit halka arz olmasi bekleniyor.
Hisselere fazla talep gelmesi halide ise yine PineBridge Eurasia Financial Investments'a ait 7.500.000 TL nominal değerli (C) grubu payların ek satışı yapılabilecek.
Halka arzda hisseler 1 TL nominal değerli paylar 2,49 TL sabit fiyat üzerinden satılacak.
Ulusal Faktoring halka arz süreciyle birlikte, 100 milyon lira olan mevcut sermayesini 33 milyon 500 bin lira yükselterek, 133 milyon 500 bin liraya çıkaracak.