Piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri "Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu" çatısı altında birleşiyor





MEMNUNİYET ENDEKSİ OLUŞACAK

Bu amaçla mevzuat çalışmaları ve ikincil düzenlemeler yapılacak. E-ticarette güvenin sağlanması konusundaki çalışmalar tamamlanacak, özellikle coğrafi ve kültürel yakınlık nedeniyle Türkiye'nin rekabet avantajı olan bölgelerde pazar payı artırılacak. Bu hedef kapsamında ilgili kurumların koordinasyonu ile sınır ötesi e-ticarette ürünlerin iade alınması sürecinin kolaylaştırılmasına ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılacak ve uygulama iyileştirilecek. Tüketicilere yönelik hizmet memnuniyet endeksi oluşturulacak. Belirlenecek üniversite ve araştırma kuruluşları tarafından Türkiye genelinde her yıl yapılacak araştırmayla "memnuniyet endeksi" oluşturulacak.