Piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri "Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu" çatısı altında birleşiyor

Kovid-19'la hızına hız katan e-ticaret hacmi, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 66 artarak 226.2 milyar lira oldu. E-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı da 2020 yılı itibarıyla 256 bin 861'e yükseldi. Bu alanda farklı idareler üzerinden yürüyen denetimlerin toplulaştırılması ve mükerrerliklerin engellenmesi amacıyla Türkiye'deki piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri tek çatı altında toplanacak.
Sabah'ın haberine göre bağımsız bir "Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu" kurulması planlanıyor. 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, gelecek yıl ticaretin ve tüketicinin korunmasının geliştirilmesine yönelik hizmetler öne çıkacak.
Kalite odaklı, yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla Türkiye'nin ticaretin kolay ve güvenli yapıldığı, tüketici haklarının gözetildiği ve korunduğu önemli ticaret merkezlerinden biri haline getirilmesi amaçlanıyor. Toptan ticaretin geliştirilmesi için toptancı hallerinin ve benzeri yapıların modernizasyonu sağlanacak.