Devlet Mercedes Benz E 180 arabayı 205.500,00 TL’den satacak! Bu arabalar bu fiyatlardan yok satıyor

İkinci el otomobillerde artan fiyatlar sonrasında vatandaşlar yeni alternatiflere yönelmiş durumda. Bu anlamda Ticaret Bakanlığı ihale ile araba satışı yapıyor. İkinci el araba ihalelerine 18 yaşından büyük herkes katılım sağlanabiliyor. Bakanlık doğrultusundan yayınlanan son listede Mercedes Benz E 180 arabayı 205.500,00 TL'den satışa çıkarıldığı görüldü. İcra müdürlüklerinin tespit ettiği vasıta ihalelerine katılmak amacıyla bir oran teminat yatırılması zorunludur. Yatırılacak teminat araca göre değişir ve daha eskiden icra müdürlükleri aracılığı ile duyurulur.
Marka / Model
MERCEDES-BENZ / E 180
Yıl 2015 Vites Tipi
Otomatik Yakıt Tipi BENZİNLİ Renk SİYAH Motor Gücü115 KW Araç Sınıfı HUSUSİ Anahtar Yok Icra Dosya Numarası GAZİPAŞA (ANTALYA) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2021/230 TLMT. (Talimat)
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ARAÇTA 27.710,90 TL HASAR KAYDI BULUNMAKTADIR ÖN VE ARKA KISIMDAN HASAR ALMIŞ MOTOR KAPUTU ÖN TAMPON ARKA TAMPON SOL ÖN ÇAMURLUK ÖN TAMPON DEMİRİ DEĞİŞMİŞ LASTİKLER İYİ DURUMDA
İl ANTALYA
İlçe GAZİPAŞA
İhalenin Yapılacağı Adres Cumhuriyet Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı No:186 Yaşar Yediemin Gazipaşa