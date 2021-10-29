Devlet Mercedes Benz E 180 arabayı 205.500,00 TL’den satacak! Bu arabalar bu fiyatlardan yok satıyor

İHALEDEN ARABA ALMAK

Haciz işlemleri uygulanmış vasıtalar icralık olur ve vakit vakit çok ideal fiyatlarda maliye müdürlükleri doğrultusundan satışa sunulur. Birçok şahıs bu işlemin yapıldığını duysa da icradan araba nasıl alınır konusu ile ilgili pek çok düşünce sahibi olmaz.

İCRADAN ARABA ALMAK MANTIKLI MI?

İcra müdürlüklerinin tespit ettiği vasıta ihalelerine katılmak amacıyla bir oran teminat yatırılması zorunludur. Yatırılacak teminat araca göre değişir ve daha eskiden icra müdürlükleri aracılığı ile duyurulur. Teminat yatırılması ihaleye katılan her bireyin ihaleyi kazanmak amacıyla uğraşacağını manasına gelir. Bu yüzden icradan alınacak aracın pazar değerinin çok altında olacağını her vakit kestirmek imkânsız olur. Bu yüzden icradan araba alabilmek mantıklı mı derseniz, bu hal ihaleye göre ve araca göre değişir.

İhaleye katılanlar müdürlüğün belirlemiş bulunduğu bir açılış fiyatı üzerinden öneri vermeye başlarlar ve bu öneriler bazı hallerde pazar değerinin üstüne dahi kolaylıkla çıkabilir. Bunun amacıyla bireyin ihalesine gireceği aracı göz önünde bulundurması ve şartları sağladığı taktirde başvurması gerekir.