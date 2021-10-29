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    • Ekonomi
    • 30.10.2021 08:35
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    • 30.10.2021 08:35
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    Devlet Mercedes Benz E 180 arabayı 205.500,00 TL’den satacak! Bu arabalar bu fiyatlardan yok satıyor

    Otomobil satın alabilmek isteyenler amacıyla mühim bir duyuru yapıldı. Söz hususu duyuruya göre, 18 yaşından büyük herkes ucuz araba satın alabilmek amacıyla müracaatta bulunabilir. Ticaret Bakanlığı doğrultusundan yayınlanan vasıta satış listesinde Mercedes Benz E 180 arabayı 205.500,00 TL'den alabilirsiniz. Haciz işlemleri uygulanmış vasıtalar icralık olur ve vakit vakit çok ideal fiyatlarda maliye müdürlükleri doğrultusundan satışa sunulur. Birçok şahıs bu işlemin yapıldığını duysa da icradan araba nasıl alınır konusu ile ilgili pek çok düşünce sahibi olmaz.

    takvim.com.tr
    Devlet Mercedes Benz E 180 arabayı 205.500,00 TL’den satacak!

    İkinci el otomobillerde artan fiyatlar sonrasında vatandaşlar yeni alternatiflere yönelmiş durumda. Bu anlamda Ticaret Bakanlığı ihale ile araba satışı yapıyor. İkinci el araba ihalelerine 18 yaşından büyük herkes katılım sağlanabiliyor. Bakanlık doğrultusundan yayınlanan son listede Mercedes Benz E 180 arabayı 205.500,00 TL'den satışa çıkarıldığı görüldü. İcra müdürlüklerinin tespit ettiği vasıta ihalelerine katılmak amacıyla bir oran teminat yatırılması zorunludur. Yatırılacak teminat araca göre değişir ve daha eskiden icra müdürlükleri aracılığı ile duyurulur.

    Marka / Model

    MERCEDES-BENZ / E 180

    Yıl 2015 Vites Tipi

    Otomatik Yakıt Tipi BENZİNLİ Renk SİYAH Motor Gücü115 KW Araç Sınıfı HUSUSİ Anahtar Yok Icra Dosya Numarası GAZİPAŞA (ANTALYA) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2021/230 TLMT. (Talimat)

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    ARAÇTA 27.710,90 TL HASAR KAYDI BULUNMAKTADIR ÖN VE ARKA KISIMDAN HASAR ALMIŞ MOTOR KAPUTU ÖN TAMPON ARKA TAMPON SOL ÖN ÇAMURLUK ÖN TAMPON DEMİRİ DEĞİŞMİŞ LASTİKLER İYİ DURUMDA

    İl ANTALYA

    İlçe GAZİPAŞA

    İhalenin Yapılacağı Adres Cumhuriyet Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı No:186 Yaşar Yediemin Gazipaşa

        İHALEDEN ARABA ALMAK

        Haciz işlemleri uygulanmış vasıtalar icralık olur ve vakit vakit çok ideal fiyatlarda maliye müdürlükleri doğrultusundan satışa sunulur. Birçok şahıs bu işlemin yapıldığını duysa da icradan araba nasıl alınır konusu ile ilgili pek çok düşünce sahibi olmaz.

        İCRADAN ARABA ALMAK MANTIKLI MI?

        İcra müdürlüklerinin tespit ettiği vasıta ihalelerine katılmak amacıyla bir oran teminat yatırılması zorunludur. Yatırılacak teminat araca göre değişir ve daha eskiden icra müdürlükleri aracılığı ile duyurulur. Teminat yatırılması ihaleye katılan her bireyin ihaleyi kazanmak amacıyla uğraşacağını manasına gelir. Bu yüzden icradan alınacak aracın pazar değerinin çok altında olacağını her vakit kestirmek imkânsız olur. Bu yüzden icradan araba alabilmek mantıklı mı derseniz, bu hal ihaleye göre ve araca göre değişir.

        İhaleye katılanlar müdürlüğün belirlemiş bulunduğu bir açılış fiyatı üzerinden öneri vermeye başlarlar ve bu öneriler bazı hallerde pazar değerinin üstüne dahi kolaylıkla çıkabilir. Bunun amacıyla bireyin ihalesine gireceği aracı göz önünde bulundurması ve şartları sağladığı taktirde başvurması gerekir.
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        Haberler Ekonomi Devlet Mercedes Benz E 180 arabayı 205.500,00 TL’den satacak! Bu arabalar bu fiyatlardan yok satıyor
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