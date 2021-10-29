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    Herkesin gözü bu haberdeydi: 3600 ek gösterge memura yarayacak! İkramiyeler 30 bin lira artacak

    3600 ek gösterge çalışmasının 2022’de tamamlanacağını belirten Memur-Sen Başkanı Yalçın, bunun kazançlara nasıl yansıyacağını da anlattı: Emekli maaşları 750-1.100, ikramiyeler 30 bin lira artacak...

    İkramiyeler 30 bin TL artacak

    Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge ve sözleşmeli çalışanlar konusunun 2022 yılı içerisinde tamamlanarak hayata geçirileceğini belirterek, "Bir sınırlama olmaksızın ek göstergenin tamamı çalışılacak. Bizimle yapılacak komisyon çalışmasıyla 1 yıl içerisinde tamamlanmış olacak" dedi.

    Ek gösterge artışının kazançlara nasıl yansıyacağına da değinen Yalçın, "30 bin lira emekli ikramiyesini bir anda artıracak. Emekli olanlara 750 ile bin 100 liraya varana kadar arada bir fark oluşturacak. Maaşlar bir anda düzelmiş olacak" diye konuştu.

    Yalçın, 520 bin sözleşmeli çalışan konusuyla ilgili olarak da "1 yıl içinde tamamlanacak. Sözleşmeliler konusunda 2022 içerisinde yetkili konfederasyon Memur-Sen ile çalışılacak, tamamlanacak ve çözüme kavuşturulacak" ifadesini kullandı.

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    Haberler Ekonomi Herkesin gözü bu haberdeydi: 3600 ek gösterge memura yarayacak! İkramiyeler 30 bin lira artacak
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