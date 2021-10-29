Alman KOBİ'leri THY ile uçmaya devam edecek (Ekonomi haberleri)

Dünyanın dört bir yanında stratejik işbirliği çalışmalarını sürdüren Türk Hava Yolları (THY), 1 milyona yakın üyesi bulunan Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) ile 2017 yılından beri devam eden işbirliğini 2022-2024 arasını kapsayacak şekilde yeniledi. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve BVMW Başkanı Markus Jerger tarafından imzalanan niyet anlaşmasına göre; BVMW üyesi firmalar uçuşlarını THY'nin sunduğu ayrıcalıklar ile gerçekleştirmeye devam edebilecek. Aycı, "Yeni anlaşmamız ile kurumsal segmentteki hacmimizi küresel ölçekte en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Cevdet ÖZDEMİR
5'İNCİ NESİL HAZIR
SUV segmentinin ilk temsilcilerinden olan Range Rover'ın 5'inci nesli tanıtıldı. Yeni nesil Range Rover MLA-Flex adı verilen ve ağırlığı azaltması için tasarlanan platform üzerinde yükselecek. İki farklı gövde tipiyle satışa sunulacak modelin standart gövdesi 5.05, LWB versiyonu ise 5.25 metre uzunluğa sahip. Aracın motor seçenekleri arasında ise 6 ve 8 silindirli motorların mild-hybrid ve şarj edilebilir hibrit kombinasyonları yer alıyor. Giriş seviyesinde kullanılan 3.0 litrelik 6 silindirli motor benzinli-mild hybrid ve dizel olarak tercih edilebiliyor.
FAZLA MESAİYE BİLGİSAYAR AYARI
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; fazla mesai hesabında çalışanın kullandığı bilgisayar log kayıtlarının da (açılış-kapanış saatleri) delil olarak kabul edilmesi gerektiğine hükmetti. Bir özel sektör çalışanının davasına bakan 9. Hukuk Dairesi'nin kararında, "Davacının çalıştığı şubeden, çalıştığı dönemler itibariyle kullandığı bilgisayarların açılışkapanış saatlerini gösterir kayıtlar tespit edilmeli. Varsa mesai formları ve emsal dava dosyalarındaki tespitlerle örtüştüğü noktada davacı tanıklarının beyanları ile birlikte değerlendirilmeli" denildi.