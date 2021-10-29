Alman KOBİ'leri THY ile uçmaya devam edecek (Ekonomi haberleri)

SİGORTADA 3 ÜRÜN AYNI POLİÇEDE

Emeklilik şirketleri, bundan böyle bireysel emeklilik ile birlikte bir paket olarak hayat, sağlık, ferdi kaza ve seyahat sağlık ürünlerini de satabilecek. Konuya ilişkin düzenlemenin sektör için önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür, "Bugüne kadar ayrı ayrı ürünler halinde sattığımız özel ve tamamlayıcı sağlık sigortası ile hayat ve bireysel emekliliğin bütünleşik bir ürün olarak aynı pakette sunulması hem sigortalılar için bir avantaj hem de sigorta pazarını büyütebilmek için önemli bir gelişme" dedi.