Zincir marketlerde organize işler! Fahiş fiyatları birlikte belirlediler zam yapmayan marketlere iade faturası kestiler

Rekabet Kurumu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yakın takibe alacağız" dediği zincir marketlerle ilgili soruşturmasını tamamladı. Kurumun soruşturma heyeti, yapılan inceleme ve tespitler sonucunda, 5 zincir market ve 2 tedarikçi firma hakkında rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulanmasını talep etti.
BÖYLE İHLAL ETTİLER…
Dün soruşturmada 29 teşebbüsün sözlü savunmaları dinlendi. Kurulun kararını bugün açıklaması bekleniyor. Yaklaşık 1 yıldır titizlikle sürdürülen soruşturmada elde edilen bulgular, market zincirleri ve bazı tedarikçilerin, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerine dair tespitler içeriyor. Soruşturmada incelenen e-mail ve WhatsApp yazışmalarıyla kendilerini ele veren zincir marketler ve bazı tedarikçilerinin, doğrudan veya dolaylı temaslar yoluyla fiyat artışlarını koordine ettikleri, rakiplerle eş zamanlı fiyat ayarlamalarına gittikleri, fiyat artış tarihleri, dönemsel kampanyalar ve indirimler gibi rekabete hassas bilgileri paylaştıkları ortaya çıktı.
DİKKATLİ YAZALIM, ANLAŞILMASIN!
Soruşturmadaki bulgulara göre, market zincirleri kimi zaman üretici firma aracılığıyla fiyat artışını koordine etti. Kimi zaman ise rakiplerle eş zamanlı fiyat artışları organize edildi. Fahiş fiyat zamları nedeniyle tanzim satışlarının yapıldığı dönemde patates, soğan ve domates gibi ürünleri zincir marketlerin rakipleriyle birlikte artırdığı da belgelere yansıdı. Market ve tedarik şirketleri yetkililerinin yazışmalarında rekabete aykırı hareket ettiklerinin anlaşılmaması için yazışma dilini doğru kullanmaları konusunda birbirlerini uyarması da dikkat çekti.
PAZARTESİ ORGANİZE OLALIM
*MARKET YETKİLİSİ: Raf fiyatları salı günü itibarıyla yükselecek. Pazartesi organize olup herkesin salı gününe geçmesi gerekiyor
*ÜRETİCİ FİRMA YETKİLİSİ: Pazartesi 39.95 TL raf fiyatına geçiyoruz. Pazartesi sabah e-posta göndereceğiz size.
*MARKET YETKİLİSİ: Tamam, salı günü itibarıyla geçmiş oluruz. (Market yetkilisi ile yağ üreticisi firma yetkilisi arasında geçen yazışma)
RAKİPLE AYNI ANDA RAFA YANSITACAĞIZ
A KİŞİSİ: Bisküvi ve kek ürünlerinin fiyat geçiş formları ektedir, onayınıza sunarız. Bisküvi ürünü sadece satış fiyatı değişikliğidir, yarın Rakip 1 ve Rakip 2 ile eş zamanlı rafa yansıtılacaktır. Kek ürünü Rakip 1 ve Rakip 2 ile birlikte pazartesi rafa yansıtılacak olup salı günü de Rakip 3 geçecektir. (Bir marketin kendi yetkilileri arasında geçen yazışma)