28 Ekim anlık dolar kuru fiyatları! Serbest piyasada dolar ve euro kaç TL? Bugün dolar ne kadar? Güncel dolar yorumları!

28 Ekim günü sabah saatleri itibariyle dolar ve euro kurunda yaşanan hareketlilik ve yeni gelişmeler anbean takip edilmeye başlandı. Milyonlarca kişinin arama yaptığı '1 dolar kaç TL?' Sorusu piyasaların üçüncü işlem gününde merak edilip araştırılıyor. Peki, 28 Ekim dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!
28 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 9,4718
Dolar satış: 9,5170
EURO NE KADAR?
Euro alış: 11,0000
Euro Satış: 11,0576