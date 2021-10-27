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    • Ekonomi
    • 28.10.2021 06:15
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    • 28.10.2021 06:15
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    28 Ekim anlık dolar kuru fiyatları! Serbest piyasada dolar ve euro kaç TL? Bugün dolar ne kadar? Güncel dolar yorumları!

    28 Ekim dolar ve euro kurunda yaşanan gelişmeler anbean takip edilmeye başlandı. Dolar kurunda yaşananyukarı yönlü hareketlilik nedeniyle tüm gözler Kasım ayında ABD Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından düzenlenecek olan toplantılara çevrildi. 1 dolar kaç TL? Sorusu piyasaların dördüncü işlem gününde merak edilip araştırılıyor. Peki, 28 Ekim dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    takvim.com.tr
    28 Ekim anlık dolar kuru fiyatları! Serbest piyasada dolar ve euro kaç TL?

    28 Ekim günü sabah saatleri itibariyle dolar ve euro kurunda yaşanan hareketlilik ve yeni gelişmeler anbean takip edilmeye başlandı. Milyonlarca kişinin arama yaptığı '1 dolar kaç TL?' Sorusu piyasaların üçüncü işlem gününde merak edilip araştırılıyor. Peki, 28 Ekim dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    28 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 9,4718

    Dolar satış: 9,5170

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 11,0000

    Euro Satış: 11,0576

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 13,0620

        Pound satış: 13,1195

        FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Her yıl 8 kez bir araya gelen FED, 7'nci toplantısını 2-3 Kasım tarihinde gerçekleştirecek. 21-22 Eylül 2021 tarihinde bir araya gelen ABD Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakma kararı almıştı.

        ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından düzenlenecek olan 9'uncu toplantı ise 14-15 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

        TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI (TCMB) TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 21 Ekim 2021 tarihinde Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir araya gelerek 200 baz puanlık bir faiz indirimi kararı almıştı. Akabinde dolar kurunda yaşanan fırlama ile birlikte altın fiyat tarihi rekor seviyelerine ulaşmıştı.

        Şimdi ise gözler Kasım ayında düzenlenecek olan TCMB toplantısına çevrildi. TCMB 18 Kasım 2021 tarihinde yeniden bir araya gelecek.

        DOLAR VE ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

        Kasım ayı içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Politika Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı gerçekleştirilecek. 2-3 Kasım tarihlerinde alınan karar doğrultusunda dolar ve ONS altın fiyatlarında büyük hareketliliğin görülmesi bekleniyor. FED'in önümüzdeki toplantıda faiz indirimi kararı alması halinde ONS altın fiyatında yükselişin görülmesine ve ülkemizde altın fiyatlarının yukarı yönlü tetiklenmesine neden olacağı belirtiliyor.

        21-22 Eylül 2021 tarihinde bir araya gelen ABD Merkez Bankası, toplantı sonrası politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı.

        18 Kasım 2021 tarihinde düzenlenecek olan TCMB toplantısında ise yeni bir faiz indirimi kararının alınması beklentiler arasında yerini alıyor. Toplantı sonrası yeni bir faiz indirimi kararın ise dolar kurunda yukarı yönlü harekete hali ile altın fiyatlarının yeniden rekor seviyelere taşınmasına neden olacağı belirtiliyor.

        Bilindiği üzere Merkez Bankası 21 Ekim 2021 tarihinde düzenlediği toplantıda 200 baz puan faiz indirimi karı almış ve dolar kurunda sert yükselişlere neden olmuştu.
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        Haberler Ekonomi 28 Ekim anlık dolar kuru fiyatları! Serbest piyasada dolar ve euro kaç TL? Bugün dolar ne kadar? Güncel dolar yorumları!
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