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    • Ekonomi
    • 28.10.2021 18:10
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    • 28.10.2021 18:10
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    Ulusal Faktoring halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Ulusal Faktoring borsada hangi tarihte işlem görecek?

    Gündemde yoğun bir şekilde Ulusal Faktoring halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuran ve başvurusu kabul edilen halka arz şirketleri arasında Ulusal Faktoring de yer alıyor. 20 yıldır sektörde yer alan Ulusal Faktoring’in sermayesinin yüzde 30,71’ine denk gelen 41 milyon TL nominal değerli payları halka arz olacak. Peki Ulusal Faktoring borsada hangi tarihte işlem görecek? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Ulusal Faktoring halka arz hangi bankalar?

    Ulusal Faktoring halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Ulusal Faktoring borsada hangi tarihte işlem görecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) başvurusunu onayladığı Ulusal Faktoring halka arz konusuna ilişkin tüm ayrıntılar merak konusu oldu ve yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte konuya dair detaylar...

    ULUSAL FAKTORİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Talep toplama tarihi 4-5 Kasım olarak belirlendi.Payların yüzde 40'ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 50'si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.

    ULUSAL FAKTORİNG HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

    Toplamda 48.5 lot satışı olacak. Taslak izahnameye göre eşit halka arz olmasi bekleniyor.

    Hisselere fazla talep gelmesi halide ise yine PineBridge Eurasia Financial Investments'a ait 7.500.000 TL nominal değerli (C) grubu payların ek satışı yapılabilecek.

    Halka arzda hisseler 1 TL nominal değerli paylar 2,49 TL sabit fiyat üzerinden satılacak.

    Ulusal Faktoring halka arz süreciyle birlikte, 100 milyon lira olan mevcut sermayesini 33 milyon 500 bin lira yükselterek, 133 milyon 500 bin liraya çıkaracak.

        ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. HAKKINDA

        2001
        Ulusal Faktöring faaliyete başladı.
        2006
        Türkiye Faktöring Derneği'ne üye olduk.
        2011
        PineBridge Investments ile ortaklığımız başladı.
        2016
        Türkiye çapında şube sayımız 16 oldu.
        2017
        Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile kredi anlaşmamız yenilendi.
        2018
        Uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR tarafından kredi notumuz AA- olarak belirlendi.
        2018
        12,160 aktif müşteri sayısı ile 1,161 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştık.
        2018
        206 çalışanımız ile 2,9 milyar TL ciroya ulaştık. Toplam hizmet verdiğimiz işletmemiz 48 bine ulaştı.
        2019
        Ödenmiş sermayemiz 50 milyon TL'den 100 milyon TL'ye yükseltildi.
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