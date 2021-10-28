Ulusal Faktoring halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Ulusal Faktoring borsada hangi tarihte işlem görecek?

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. HAKKINDA

2001

Ulusal Faktöring faaliyete başladı.

2006

Türkiye Faktöring Derneği'ne üye olduk.

2011

PineBridge Investments ile ortaklığımız başladı.

2016

Türkiye çapında şube sayımız 16 oldu.

2017

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile kredi anlaşmamız yenilendi.

2018

Uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR tarafından kredi notumuz AA- olarak belirlendi.

2018

12,160 aktif müşteri sayısı ile 1,161 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştık.

2018

206 çalışanımız ile 2,9 milyar TL ciroya ulaştık. Toplam hizmet verdiğimiz işletmemiz 48 bine ulaştı.

2019

Ödenmiş sermayemiz 50 milyon TL'den 100 milyon TL'ye yükseltildi.