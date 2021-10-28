Ulusal Faktoring halka arz ne zaman? Ulusal Faktoring borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı...

Gündemde yoğun bir şekilde Ulusal Faktoring halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuran ve başvurusu kabul edilen halka arz şirketleri arasında Ulusal Faktoring de yer alıyor. 20 yıldır sektörde yer alan Ulusal Faktoring'in sermayesinin yüzde 30,71'ine denk gelen 41 milyon TL nominal değerli payları halka arz olacak. Peki Ulusal Faktoring borsada hangi tarihte işlem görecek? İşte detaylar…
ULUSAL FAKTORİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?
Talep toplama tarihi 4-5 Kasım olarak belirlendi.Payların yüzde 40'ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 50'si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.
ULUSAL FAKTORİNG HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Toplamda 48.5 lot satışı olacak. Taslak izahnameye göre eşit halka arz olmasi bekleniyor.
Hisselere fazla talep gelmesi halide ise yine PineBridge Eurasia Financial Investments'a ait 7.500.000 TL nominal değerli (C) grubu payların ek satışı yapılabilecek.
Halka arzda hisseler 1 TL nominal değerli paylar 2,49 TL sabit fiyat üzerinden satılacak.
Ulusal Faktoring halka arz süreciyle birlikte, 100 milyon lira olan mevcut sermayesini 33 milyon 500 bin lira yükselterek, 133 milyon 500 bin liraya çıkaracak.