Kolay sigorta uygulaması genişliyor! O meslek grupları da kapsama alınacak

Sosyal sigorta sisteminin kapsamı dışında kalan düşük gelirli esnaf, çiftçi, mevsimlik tarım işçisi, ücretsiz aile işçileri gibi çalışan gruplar için gelir durumlarına uygun, düşük prim ödemeyi içeren, kolay sigorta uygulaması genişletilecek.
Çalışanların özelliklerine uygun, düşük prim ödemeyi içeren sosyal sigorta programları devreye girecek. Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı'na göre; sosyal sigorta prim tabanı genişletilecek, sisteme giriş kolaylaşacak. Apartman görevlileri, ev hizmetlerinde çalışanlara yönelik kolay sigorta uygulaması eczane, bakkal, lokanta gibi binlerce işyerini de kapsayacak şekilde düzenlenecek.
Mevsimlik çalışan tarım işçileri, çiftçiler gibi yılın belirli aylarında gelir elde edenlere yönelik özel prim ödeme dönemleri belirlenecek.