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    Kolay sigorta uygulaması genişliyor! O meslek grupları da kapsama alınacak

    2022’de kolay sigorta kapsamına eczacı kalfaları, bakkal çırakları da alınacak. Mevsimlik işçi, çiftçilere özel prim ödeme dönemi başlayacak. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Hazal Ateş
    Kolay sigorta

    Sosyal sigorta sisteminin kapsamı dışında kalan düşük gelirli esnaf, çiftçi, mevsimlik tarım işçisi, ücretsiz aile işçileri gibi çalışan gruplar için gelir durumlarına uygun, düşük prim ödemeyi içeren, kolay sigorta uygulaması genişletilecek.



    Çalışanların özelliklerine uygun, düşük prim ödemeyi içeren sosyal sigorta programları devreye girecek. Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı'na göre; sosyal sigorta prim tabanı genişletilecek, sisteme giriş kolaylaşacak. Apartman görevlileri, ev hizmetlerinde çalışanlara yönelik kolay sigorta uygulaması eczane, bakkal, lokanta gibi binlerce işyerini de kapsayacak şekilde düzenlenecek.



    Mevsimlik çalışan tarım işçileri, çiftçiler gibi yılın belirli aylarında gelir elde edenlere yönelik özel prim ödeme dönemleri belirlenecek.



        Sosyal Güvenlik Kurumu'na, emeklilere ek ödeme, devlet katkısı, prim teşviklerinden kaynaklanan transferler, faturalı ödemeler, prim ödeme gücü olmayanların GSS primi dahil olmak üzere 280.7 milyarlık bütçe transferi yapılacak.

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