Kolay sigorta uygulaması genişliyor! O meslek grupları da kapsama alınacak





Çalışanların özelliklerine uygun, düşük prim ödemeyi içeren sosyal sigorta programları devreye girecek. Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı'na göre; sosyal sigorta prim tabanı genişletilecek, sisteme giriş kolaylaşacak. Apartman görevlileri, ev hizmetlerinde çalışanlara yönelik kolay sigorta uygulaması eczane, bakkal, lokanta gibi binlerce işyerini de kapsayacak şekilde düzenlenecek.