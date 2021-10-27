Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.10.2021 09:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.10.2021 09:19
    ABONE OL

    İHA halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? İhlas Haber Ajansı borsada ne zaman işlem görecek? İHA hisse kodu, fiyatı…

    İHA halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? İhlas Haber Ajansı borsada ne zaman işlem görecek? İHA hisse fiyatı ne kadar, hisse kodu nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 26 Ekim tarihinde başlayan halk arz süreci sona erdi mi İHA'nın borsada işlem göreceği tarih belli oldu mu?Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz için başvuran İhlas Haber Ajansı ile ilgili bilgileri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    İHA halka arz ne zaman?

    Yatırımcılar tarafından yoğun bir şekilde İHA halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Sorularının yanıtları araştırılır oldu. İhlas Haber Ajansı halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapan şirketler arasına katıldı ve İHA hisse fiyatının ne kadar olduğu, hisse kodu ile ilgili bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki İhlas Haber Ajansı borsada ne zaman işlem görecek? Ekonomi gündeminde sıkça sorgulanan İhlas Haber Ajansı İHA halka arz ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    İHA HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Medya, inşaat, sağlık, turizm, eğitim ve teknoloji sektörlerinde önemli yatırımları bulunan İhlas Holding, yeni bir halka arza imza atıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayınlanan haftalık bülteninde, İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin paylarının halka arzı için yaptığı başvurusuna onay verdiğini açıkladı.

    İhlas Haber Ajansı'nın halka arzı, Tera Yatırım liderliğinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 26-27 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

    İHA HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

    İHA'nın halka arzında, şirketin sermayesi 42 milyon TL'den 64 milyon TL'ye yükselecek ve 1 TL nominal bedelli paylar 4,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

    GRUBUN HALKA AÇIK ŞİRKET SAYISI 6'YA ÇIKIYOR

    İHA'nın halka arzına SPK tarafından onay verilmesiyle birlikte, İhlas Grubu'nun halka açık şirket sayısı 6'ya yükseliyor.

        İhlas Holding'in yanı sıra İhlas Yayın Holding, İhlas Gazetecilik, İhlas Gayrimenkul ve İhlas Ev Aletleri hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görüyor.

        İleri teknolojiyi kullanarak başta Türkiye olmak üzere 51 ülkeden haber ve görüntü üreten İhlas Haber Ajansı, ürettiği yazılı ve görsel içerikleri televizyon, gazete, web sitesi, dergi ve çeşitli kurumlardan oluşan geniş bir yelpazede 2 binden fazla müşterisine ulaştırıyor.

        Halka arz sonrası ajansın yeni yatırımlar ile dünya medya arenasında güçlenmesi hedefleniyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İmamoğlu’nun müridi Akşener! Fatih benzetmesinden sonra şimdi de Rabbi Yessir çıkışıyla neyi hedefliyor?
        Haberler Ekonomi İHA halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? İhlas Haber Ajansı borsada ne zaman işlem görecek? İHA hisse kodu, fiyatı…
            SON DAKİKA