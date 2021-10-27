İHA halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? İhlas Haber Ajansı borsada ne zaman işlem görecek? İHA hisse kodu, fiyatı…

Yatırımcılar tarafından yoğun bir şekilde İHA halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Sorularının yanıtları araştırılır oldu. İhlas Haber Ajansı halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapan şirketler arasına katıldı ve İHA hisse fiyatının ne kadar olduğu, hisse kodu ile ilgili bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki İhlas Haber Ajansı borsada ne zaman işlem görecek? Ekonomi gündeminde sıkça sorgulanan İhlas Haber Ajansı İHA halka arz ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.