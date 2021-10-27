İHA halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? İhlas Haber Ajansı borsada ne zaman işlem görecek? İHA hisse kodu, fiyatı…

Yatırımcılar tarafından yoğun bir şekilde İHA halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Sorularının yanıtları araştırılır oldu. İhlas Haber Ajansı halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapan şirketler arasına katıldı ve İHA hisse fiyatının ne kadar olduğu, hisse kodu ile ilgili bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki İhlas Haber Ajansı borsada ne zaman işlem görecek? Ekonomi gündeminde sıkça sorgulanan İhlas Haber Ajansı İHA halka arz ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
İHA HALKA ARZ NE ZAMAN?
Medya, inşaat, sağlık, turizm, eğitim ve teknoloji sektörlerinde önemli yatırımları bulunan İhlas Holding, yeni bir halka arza imza atıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayınlanan haftalık bülteninde, İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin paylarının halka arzı için yaptığı başvurusuna onay verdiğini açıkladı.
İhlas Haber Ajansı'nın halka arzı, Tera Yatırım liderliğinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 26-27 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.
İHA HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?
İHA'nın halka arzında, şirketin sermayesi 42 milyon TL'den 64 milyon TL'ye yükselecek ve 1 TL nominal bedelli paylar 4,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
GRUBUN HALKA AÇIK ŞİRKET SAYISI 6'YA ÇIKIYOR
İHA'nın halka arzına SPK tarafından onay verilmesiyle birlikte, İhlas Grubu'nun halka açık şirket sayısı 6'ya yükseliyor.