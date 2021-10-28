Doğu Aras Enerji halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Doğu Aras Enerji borsada ne zaman işlem görecek? Hisse fiyatı…

DOĞU ARAS ENERJİ HAKKINDA

Enerji dağıtım ve enerji perakende sektörlerinde faaliyet göstermekte olup dağıtım alanında Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Kars ve Iğdır olmak üzere 7 il, 58 ilçede yaklaşık 1.035.000 bin aboneye hizmet sağlarken perakende alanında ise tüm Türkiye'ye hizmet sunmaktadır.

Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş Enerji sektöründe gün geçtikçe büyümekte, bünyesine katmış olduğu deneyimli uzman kadrosu ve sistemde yapmış olduğu çağdaş değişikliklerle, sürekli ve kesintisiz hizmet sağlayan grup şirketleri ile müşterilerine hizmet vermeyi sürdürmektedir.