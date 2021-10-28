Doğduğu topraklarda yeşil seferberlik

Sabancı Topluluğu, bu yaz yüreğimizi yakan orman yangınlarının ilk başladığı nokta olan Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi Köyü'nde tarihi bir seferberliğe imza attı. Topluluk 29 Ekim'de, 60 binden fazla çalışan ve paydaşıyla Adana'dan başlayarak Türkiye'nin pek çok iline yayacağı bir yeşil seferberlik başlatacak.
Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "Tüm çalışanlarla Türkiye'nin dört bir yanında toprağa, havaya, ağaca sahip çıkacağız. Bu yıl Cumhuriyeti kutlamak için elimize sadece bayrak değil; kazma, kürek, fidan alacağız" dedi. Alper'in ilan ettiği seferberlik kapsamında tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak fidan dikiminden toprak canlandırmaya, çevre temizliğinden biyoçeşitliliği desteklemeye ve okul yenilemeye kadar pek çok çevre etkinliği düzenlenecek.
Seferberlik, Sabancı Topluluğu'nun faaliyet gösterdiği, Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli ve Mersin olmak üzere 10 ilde gerçekleştirilecek. "Tabiat hastayken biz sağlıklı olabilir miyiz" diyen Alper, şöyle konuştu: "29 Ekim'de işe başlayıp 10 Kasım'a kadar 12 gün boyunca 30 noktada 30 farklı faaliyet konusunda çalışacağız. Atamızı çalışarak anacağız. 60 bin çalışanımızla sahada olacağız. Cumhuriyet bu memleketin her bir ağacına, toprağına, fidanına sahip çıkmaktır."
Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "Tüm çalışanlarla Türkiye'nin dört bir yanında toprağa, havaya, ağaca sahip çıkacağız. Bu yıl Cumhuriyeti kutlamak için elimize sadece bayrak değil; kazma, kürek, fidan alacağız" dedi. Alper'in ilan ettiği seferberlik kapsamında tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak fidan dikiminden toprak canlandırmaya, çevre temizliğinden biyoçeşitliliği desteklemeye ve okul yenilemeye kadar pek çok çevre etkinliği düzenlenecek.
Seferberlik, Sabancı Topluluğu'nun faaliyet gösterdiği, Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli ve Mersin olmak üzere 10 ilde gerçekleştirilecek. "Tabiat hastayken biz sağlıklı olabilir miyiz" diyen Alper, şöyle konuştu: "29 Ekim'de işe başlayıp 10 Kasım'a kadar 12 gün boyunca 30 noktada 30 farklı faaliyet konusunda çalışacağız. Atamızı çalışarak anacağız. 60 bin çalışanımızla sahada olacağız. Cumhuriyet bu memleketin her bir ağacına, toprağına, fidanına sahip çıkmaktır."