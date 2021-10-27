TÜİK rakamları açıkladı! Dış ticaret açığında düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,0 artarak 20 milyar 780 milyon dolar, ithalat yüzde 11,9 artarak 23 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde ihracat yüzde 35,9, ithalat yüzde 23,7 arttı.
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,9 artarak 160 milyar 951 milyon dolar, ithalat yüzde 23,7 artarak 193 milyar 301 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Eylül ayında yüzde 28,5 artarak 15 milyar 528 milyon dolardan, 19 milyar 958 milyon dolara yükseldi.
Eylül ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 25,7 artarak 14 milyar 779 milyon dolardan, 18 milyar 577 milyon dolara yükseldi.