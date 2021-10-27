TÜİK rakamları açıkladı! Dış ticaret açığında düşüş

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Eylül ayında yüzde 28,5 artarak 15 milyar 528 milyon dolardan, 19 milyar 958 milyon dolara yükseldi.

Eylül ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 25,7 artarak 14 milyar 779 milyon dolardan, 18 milyar 577 milyon dolara yükseldi.