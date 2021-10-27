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    • Ekonomi
    • 27.10.2021 11:43
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    • 27.10.2021 11:49
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    Bitcoin neden düşüyor son dakika? 27 Ekim kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin yükselir mi? BTC son dakika yorumlar!

    Kripto para piyasalarında son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Arama motorlarında 'Bitcoin neden düşüyor son dakika? 27 Ekim kripto paralar neden düşüyor?' Sorusunun yanıtı yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrasında bazı kripto para birimlerinin neden düştüğü merak ediliyor. Peki, Bitcoin neden düşüyor? 27 Ekim kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin yükselir mi? Güncel BTC yorumları!

    takvim.com.tr
    Bitcoin neden düşüyor son dakika? 27 Ekim kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin yükselir mi? BTC son dakika yorumlar!

    Kripto paraların Ekim ayından itibaren güçlenmeye başlaması sonrası bugün ani bir düşüşe geçti. Vatandaşlar Bitcoin fiyatlarında yaşanan düşüşün temel sebebini araştırıyor. Peki, Bitcoin neden düşüyor son dakika? 27 Ekim kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin yükselir mi? BTC son dakika yorumlar!

    BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

    Birçok yatırımcısı bazı kripto para birimlerinde yaşanan düşüşün sebebi araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

    İşte güncel Bitcoin fiyatları;

    Bitcoin bugünkü fiyatı ₺560.772 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺393.414.736.804 TRY. BTC / TRY!

    Bitcoin son 24 saatte yüzde düştü. Piyasa değeri ₺10.573.710.380.660 TRY. Dolaşımdaki arz 18.855.643 BTC coin ve maksimum seviyede. 21.000.000 BTC coin.

        GÜNCEL BTC FİYATI!

        1 BTC =

        $ 59.060,7

        Artan popülarite ile birlikte kripto para dünyasına giren kişi sayısı da artarken, yapılan yeni bir araştırma Bitcoin'e sahip olan kişilerin pek fazla değişmediğini ortaya koydu.

        National Bureau of Economic Research (NBER) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Bitcoin'deki ilk 10 bin bireysel yatırımcı, dolaşımdaki kripto para biriminin yaklaşık üçte birini kontrol ediyor.

        Çıktığı günden bu yana ilk sahipleri merak edilen Bitcoin'e en fazla sahip olanların bireyler değil, diğer yatırımcılar adına Bitcoin'e sahip olan borsalar ve diğer kuruluşlar olduğu belirtilirken, kişi yoğunluğunu tahmin etmenin zor olduğu aktarıldı.

        8,5 MİLYON BİTCOİN...

        Büro tarafından yapılan araştırmada, aracılara ve bireylere ait adresler arasında farklılaştırma sağlayan bir veri toplama yöntemi kullanarak, geçen yılın sonunda aracıların yaklaşık 5,5 milyon ve bireylerin yaklaşık 8,5 milyon Bitcoin'i kontrolleri altında tuttuğunun belirlenebildiği aktarıldı.

        Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları Igor Makarov ve Antoinette değişmediğini, "En büyük adreslerin bazılarının aynı varlık tarafından kontrol edildiğini göz ardı edemeyiz, çünkü bu konsantrasyon ölçümü büyük olasılıkla yetersiz kalıyor" dedi.
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        Haberler Ekonomi Bitcoin neden düşüyor son dakika? 27 Ekim kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin yükselir mi? BTC son dakika yorumlar!
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