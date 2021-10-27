Kripto paraların Ekim ayından itibaren güçlenmeye başlaması sonrası bugün ani bir düşüşe geçti. Vatandaşlar Bitcoin fiyatlarında yaşanan düşüşün temel sebebini araştırıyor. Peki, Bitcoin neden düşüyor son dakika? 27 Ekim kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin yükselir mi? BTC son dakika yorumlar!
BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?
Birçok yatırımcısı bazı kripto para birimlerinde yaşanan düşüşün sebebi araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.
İşte güncel Bitcoin fiyatları;
Bitcoin bugünkü fiyatı ₺560.772 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺393.414.736.804 TRY. BTC / TRY!
Bitcoin son 24 saatte yüzde düştü. Piyasa değeri ₺10.573.710.380.660 TRY. Dolaşımdaki arz 18.855.643 BTC coin ve maksimum seviyede. 21.000.000 BTC coin.