Bitcoin neden düşüyor son dakika? 27 Ekim kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin yükselir mi? BTC son dakika yorumlar!

Artan popülarite ile birlikte kripto para dünyasına giren kişi sayısı da artarken, yapılan yeni bir araştırma Bitcoin'e sahip olan kişilerin pek fazla değişmediğini ortaya koydu.

National Bureau of Economic Research (NBER) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Bitcoin'deki ilk 10 bin bireysel yatırımcı, dolaşımdaki kripto para biriminin yaklaşık üçte birini kontrol ediyor.

Çıktığı günden bu yana ilk sahipleri merak edilen Bitcoin'e en fazla sahip olanların bireyler değil, diğer yatırımcılar adına Bitcoin'e sahip olan borsalar ve diğer kuruluşlar olduğu belirtilirken, kişi yoğunluğunu tahmin etmenin zor olduğu aktarıldı.