1 litre benzin kaç TL oldu? 28 Ekim benzine indirim son dakika! İstanbul, Ankara İzmir benzine indirim mi geldi? Opet, Shell, BP, Total...

Araç sahibi olan milyonlarca kişi güncel benzin fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Dün Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamayla 27 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 28 kuruş zam yapıldığı duyurulmuştu. Gelen son dakika bilgisine göre, Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim beklendiği ileri sürüldü. Peki, 1 litre benzin kaç TL oldu? İstanbul, Ankara İzmir benzine indirim mi geldi? Opet, Shell, BP, Total benzin litre fiyatları ne kadar? İşte konu hakkında tüm detaylar!