Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ihracat yanıtı: "Rakamları eğip bükmüş biz düzeltelim"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ihracat rakamlarıyla ilgili eleştirilerini yanıtladı.

Bakan Muş, paylaşımında, "Sayın Akşener rakamları eğip bükmüş, biz düzeltelim. 2000-2021 döneminde dünya ihracatı yıllık ortalama yüzde 5,5 artarken Türkiye ihracatı yüzde 9,8 arttı. Aynı dönemde dünya ihracatı 3,1 kat büyürken, Türkiye ihracatı 7,2 kat büyüdü. Rakamları eğip bükebilirsiniz ama hakikati asla! Bir de ekleme yapalım: 2000 yılında yüzde 51 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bugün yüzde 83,3'e ulaşmıştır. Buna da üzülmeyin, sevinin Sayın Akşener." ifadelerini kullandı.







AKŞENER NELER SÖYLEDİ?

Uygulanan ekonomi politikalarıyla "İhracat gerçekten artıyor mu?" sorusunu yönelten Akşener, ihracatın 1970-1980 arası 10 yılda 5 kat, 1980-1990 arası 4,5 kat, 1990-2000 arası 2 kat, 2000-2010 arasında 4 kat, 2002-2010 yılları arasındaki AK Parti döneminde ise 8 yılda 3 kat arttığını kaydetti.

Akşener, son 50 yılın en düşük ihracat artışının, geçen 10 yılda gerçekleştiğini öne sürdü.