İŞKUR bombayı haber! PTT üzerinden 400 TL alabilirsiniz! Öte yandan günlük 95 TL aylık 2.870 TL'den yararlanabilirsiniz!

İŞKUR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İŞKUR tarafından devlet eliyle gerçekleşecek yardımın duyurusu yapıldı. Bu müjdeli haber ile küçük çocuğu olan aileler, bu yardımdan faydalanacak. Küçük yaşlardaki çocukları olan annelere özel nakdi destek verileceği duyuruldu. Bu haktan küçük çocuğu olan birçok annenin yararlanması bekleniyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

GÜNLÜK 95, AYLIK 2 BİN 870 LİRA ÖDENECEK

Günlük 95 TL olan nakdi yardım için, başvurular oldukça kolay şekilde gerçekleşiyor. Küçük çocuğu olan anneler, ortalama aylık toplam da 2.870 TL gibi bir tutarı elde etmiş olacaklar. Desteğin, üç ay süreceği uygulamada 3 ay sürede toplamda, 8.540 TL desteksel ödemenin sahibi olacaklar.