2. el araç satışları tavan yaptı, noterlerde kuyruk oluştu! Sıfır otomobil fiyatlarına Dolar Euro zammı etkisi yansıdı!

Pandemi döneminde yükselen sıfır vasıta fiyatları ikinci ele ilgiyi artırmıştı. Artan taleple ikinci el vasıta fiyatları anormal şekilde nerdeyse 2 kat yükselmişti. Vatandaşların ikinci el vasıtalara ilgisi azalmıyor. Noterliklerde ikinci el vasıta yoğunluğu yaşanıyor. İkinci el vasıtaların devir işlemleri yaptırmak isteyenler noterliklerde kuyruk oluşturuyor. Noterlik personelleri de yoğunluğun her gün artarak devam ettiğini söyledi.
"SATIŞLAR 3 KATINA ÇIKTI"
Oto galerici Mehmet Çakmakgil, araç satışlarının son dönemde üç katına çıktığını belirterek, "Araç fiyatları da buna bağlı olarak yüzde 20 ila 30 arasında artmış durumda. Müşterilerimizin araç ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Normalde 10-15 arabayla duruyorduk. Şu anda ise 5-6 aracımız kaldı. Araç satışlarını fiyat artışlarının da etkilediğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Bakırköy 24. Noter görevlisi Osman Ziya Kaya, otomobil alım satımının son dönemde hareketli olduğunu söyleyerek, "Noterlerde hemen hemen her gün yoğunluk olduğunu söyleyebilirim. Vatandaşlar araç alım ve satım gerçekleştiriyor. Özellikle 4-5 yıldır araçlara çok yoğun bir talep var" dedi.
GALERİCİLERDEN DİKKAT ÇEKEN YORUM! İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NEDEN YÜKSEK?
Dünya genelinde yaşanan çip krizi sebebiyle otomobil arzında yaşanan sıkıntılar, hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatlarını yükseltiyor. İkinci el satış yapan galericiler ise çip krizinden çok belgesiz satış yapan "Ayaklı galericiler" olarak bilinen kişilerin piyasayı yükselttiklerini iddia etti.
Çip krizi, lojistik ve tedarik sorunu, hem sıfır araç pazarını, hem de ikinci el piyasasını olumsuz yönde etkiledi. Sıfır araçta yaşanan çip krizi sebebiyle ikinci elde rağbet oluşurken, fiyatlar ise yükselmeye devam ediyor. Sadece çip krizi değil, halk dilinde "ayaklı galericiler" olarak anılan kişiler de hem galericilerin hem de araç alacak kişilerin ortak sorunu oldu. Vergi kaydı olmadan kendilerini "galericiyim" olarak tanıtan kişilerin, fiyatları kendi kar paylarına göre belirlediği, ikinci el araç fiyatlarının da yükselmesine sebep oldukları öğrenildi.