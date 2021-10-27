2. el araç satışları tavan yaptı, noterlerde kuyruk oluştu! Sıfır otomobil fiyatlarına Dolar Euro zammı etkisi yansıdı!

"ONLAR YÜZÜNDEN İŞİMİZ SEKTEYE UĞRUYOR"

Kısa sürede fazla araç satan kişilerin, oto pazarındaki esnafı mağdur ettiğine dikkat çeken Ertuğ, "Emeklisi, kasabı, bakkalı, berberi bile bu işi yapıyor. Bu konuda yetkililer bize yardım etmeli. 33 yıldır bu işi yapıyorum, bizler kendimizi bu mesleğe adadık. Alana da, satana da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama vergilendirme bizim işimizi yapıp, haksız kazanç elde ediyorlar. İşimiz bu kişiler yüzünden sekteye uğruyor" diye konuştu.

"İKİNCİ EL FİYATLARI, SIFIR ARAÇ FİYATLARINDAN DAHA YÜKSEK"

Türkiye'de sıfır araçların satılmadığını ifade eden Ertuğ, "Örneğin normal bir aracın değeri 250 bin TL ama ikinci elde fiyatı yüzde 25 daha fazla satılmaya çalışılıyor. Sadece çip krizi fiyatları yükseltmiyor. Bizim sektörümüz için geçerli olan bir kanun vardı. Ticari belgesi olmayan kişiler bu işi yapamayacaktı. Ama maalesef bu kanun ertelendi. Bir an önce bu kanunun çıkmasını istiyoruz. Herkes bu işi yapıyor, herkes fiyat veriyor. Ben cumartesi ve pazar günü noter kapılarını tek tek geziyorum. Tanıdığım bir tane esnaf göremiyorum, olanların hepsi bireysel. Kendi aralarında satış yapsalar amenna ama "ben galericiyim" deyip bu işi yapıyorlar" şeklinde konuştu.