Son dakika: Meclis'in 2022 bütçesi belli oldu

"YENİ VE SİVİL BİR ANAYASAYI YAPMAK..."

Meclis Başkanı Şentop sunumunda, milletin beklentileri doğrultusunda demokratik bir anlayışla ve bütüncül bir yaklaşımla hazırlanacak yeni ve sivil bir anayasayı yapmanın bu yasama yılı içerisinde Gazi Meclise nasip olmasını temenni ederek, şu ifadeleri kullandı:

"İçinde bulunduğumuz 27. Yasama Dönemi'nde milletimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden temel beklentilerinden biri, uzlaşarak ve anlaşarak, toplumsal mutabakata dayalı, öncelikleri, ilkeleri, dengeleri ve standartları iyi belirlenmiş, günümüz Türkiye'sine yaraşır yeni ve sivil bir anayasanın yapılmasıdır. Temenni ederim ki; milletimizin beklentileri doğrultusunda demokratik bir anlayışla ve bütüncül bir yaklaşımla hazırlanacak yeni ve sivil bir anayasayı yapmak, böylece Devletimizi ve milletimizi, nihayetinde, bir askeri darbe anayasası ile yönetilmenin ağırlığından kurtarmak en kısa zamanda ve inşallah bu yasama yılı içerisinde Gazi Meclisimiz'e nasip olur. Böylelikle Yüce Meclisimiz ve onun kıymetli üyeleri, bir konuda daha milletimize karşı üstlendiği tarihi sorumluluğu yerine getirmenin gururunu yaşar ve 27. Yasama Dönemi'nin 5. yasama yılı, Milletimiz tarafından seçilmiş milletvekilleri tarafından uzlaşıyla, sivil ve modern bir Anayasanın hazırlandığı bir dönem olarak siyasi tarihimizdeki yerini alır."