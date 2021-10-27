Ekim 2021 Fiat araçlarında binlerce lira indirim! Zorlanmadan ödeyin avantajlı fiyatlarla otomobil alın! Son tarih...

Sıfır vasıta sahibi olmak isteye fakat fiyatlarını görünce bu isteğinden vazgeçen vatandaşlar amacıyla Fiat yeni bir kampanya duyurdu. Resmi internet sitesinden oluşturulan duyuruya göre Fiat Egea 50.000 TL 12 ay 1,29% faizle vasıta sahibi olabileceğinizi ifade etti. Bu kampanyadan yararlanmak amacıyla son gün 1 Kasım olarak ifade eden Fiat kampanyasının detayları…
Kampanya Detayları
Kredi kampanyasından ''Marka Kasko'' yaptırılması durumunda faydalanılabilir.
Marka Kasko, Axa Sigorta, Türkiye Sigorta, Allianz Sigorta, Fiat Kasko ve Ak Sigorta'dan Fiat Kasko ile Fiat Connect Kasko poliçeleri için geçerlidir. Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir.
Fiat ve Koç Fiat Kredi önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır.
Kampanya 04.10.2021-01.11.2021 tarihleri arasında geçerlidir.
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Yeni Fiat Egea kampanyası başladı
Şirket tarafından yapılan yeni kampanya ile birlikte araç modellerinde 59 bin TL'ye varan indirimlerin uygulanacağı görüldü. Fiat Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP için resmi liste satış fiyatı 325 bin 900 TL olarak açıklanmıştı. Ancak yeni kampanya doğrultusunda aynı modelin satış fiyatı 266 bin 900 TL olarak açıklandı.
Yeni kampanyadan yararlanmak isteyenler, 50 bin TL'ye aşkın uygun cazip fırsatlardan yararlanabilecek. Fiat tarafından yapılan açıklamalarda mevcut kampanya için son bir tarih belirtilmedi. Önümüzdeki dönemlerde yapılacak ikinci açıklamaya kadar mevcut yeni araç modeli için yüksek oranda indirimden faydalanabilmek mümkün. Fiat Ekim ayı güncel fiyat listesi ise şöyle;