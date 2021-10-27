Ekim 2021 Fiat araçlarında binlerce lira indirim! Zorlanmadan ödeyin avantajlı fiyatlarla otomobil alın! Son tarih...

Yeni Fiat Egea kampanyası başladı

Şirket tarafından yapılan yeni kampanya ile birlikte araç modellerinde 59 bin TL'ye varan indirimlerin uygulanacağı görüldü. Fiat Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP için resmi liste satış fiyatı 325 bin 900 TL olarak açıklanmıştı. Ancak yeni kampanya doğrultusunda aynı modelin satış fiyatı 266 bin 900 TL olarak açıklandı.

Yeni kampanyadan yararlanmak isteyenler, 50 bin TL'ye aşkın uygun cazip fırsatlardan yararlanabilecek. Fiat tarafından yapılan açıklamalarda mevcut kampanya için son bir tarih belirtilmedi. Önümüzdeki dönemlerde yapılacak ikinci açıklamaya kadar mevcut yeni araç modeli için yüksek oranda indirimden faydalanabilmek mümkün. Fiat Ekim ayı güncel fiyat listesi ise şöyle;