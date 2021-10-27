Nakit ihtiyacı olan emeklilere müjde geldi! Ek koşulsuz şartsız anında 1000 TL hesaplarınıza yatacak! Başvurular ise...

Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilerimiz 1.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyor. Emekli maaşı bağlanan herkes istediği bankayı seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Bunun için maaş almak istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmanız ve maaş aldığınız bankaya bu isteğinizi bildirmeniz yeterli. Tabi bir de '3 yıl kalma sözü' gerekiyor.
Denizbank Emekli Maaş Promosyonu Temel Şartları
Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.
Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,
Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,
2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.
Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan Mobil Bankacılık uygulamamızdan veya e-devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, 1,000
TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek promosyon kampanyasına dahil olabilirsiniz. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Promosyon bedeli peşin olarak hesabınıza yatırılacaktır.
Kampanya 31.12.2021 tarihine kadar geçerlidir. DenizBank kampanya dönemini ve kurallarını tek taraflı değiştirme hakkına sahiptir.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş alan emeklilerimize, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanacaktır.
18 yaş altında emekli maaşı alan müşterilerimiz;
Anne veya babasının velayetinde bulunmayanlara promosyon ödenecektir.
Anne veya babasının velayeti altında bulunanlara ise kendi gelir/aylık tutarı ile Banka aracılığıyla gelir/aylık alan anne veya babasının gelir/aylıkları tutarı toplamını esas alarak velisine promosyon ödemesi yapılacaktır.