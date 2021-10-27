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    • Ekonomi
    • 28.10.2021 09:41
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    • 28.10.2021 09:41
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    Nakit ihtiyacı olan emeklilere müjde geldi! Ek koşulsuz şartsız anında 1000 TL hesaplarınıza yatacak! Başvurular ise...

    Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilerimiz 1.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanıyor.   Milyonlarca emekli maaşına ek promosyon ödemesi veriliyor. Bankalar milyonlarca emekli amacıyla düzenlediği kampanyalar ile hem promosyon hem de hizmet yarışına giriyor. 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alan emeklilere 625 TL, 2.500 TL üstünde alanlar ise en az 750 TL promosyon alabiliyor. Peki, Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyon müracaatı nasıl yapılır? Emekli maaşı promosyonu amacıyla şartlar ne? İşte Emekli maaşı promosyonu alabilmek amacıyla yapılması gerekenler...

    takvim.com.tr
    Nakit ihtiyacı olan emeklilere müjde geldi!

    Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilerimiz 1.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyor. Emekli maaşı bağlanan herkes istediği bankayı seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Bunun için maaş almak istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmanız ve maaş aldığınız bankaya bu isteğinizi bildirmeniz yeterli. Tabi bir de '3 yıl kalma sözü' gerekiyor.

    Denizbank Emekli Maaş Promosyonu Temel Şartları

    Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.

    Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,

    Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,

    2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

    Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan Mobil Bankacılık uygulamamızdan veya e-devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, 1,000

    TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek promosyon kampanyasına dahil olabilirsiniz. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Promosyon bedeli peşin olarak hesabınıza yatırılacaktır.

    Kampanya 31.12.2021 tarihine kadar geçerlidir. DenizBank kampanya dönemini ve kurallarını tek taraflı değiştirme hakkına sahiptir.

    Bankamızdan birden fazla emekli maaş alan emeklilerimize, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanacaktır.

    18 yaş altında emekli maaşı alan müşterilerimiz;

    Anne veya babasının velayetinde bulunmayanlara promosyon ödenecektir.

    Anne veya babasının velayeti altında bulunanlara ise kendi gelir/aylık tutarı ile Banka aracılığıyla gelir/aylık alan anne veya babasının gelir/aylıkları tutarı toplamını esas alarak velisine promosyon ödemesi yapılacaktır.

        HANGİ EMEKLİLER PROMOSYON ALABİLİR?

        Emekli maaşı bağlanan herkes istediği bankayı seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Bunun için maaş almak istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmanız ve maaş aldığınız bankaya bu isteğinizi bildirmeniz yeterli. Tabi bir de '3 yıl kalma sözü' gerekiyor.

        EMEKLİYE 2. PROMOSYON NE ZAMAN ÖDENECEK?

        Emekliler için promosyon 2017'nin Şubat ayı sonunda hayata geçti. İkinci ödemeler 3 yıllık taahhüt süresi dolar dolmaz yapılacak.



        2017'DEN SONRA PROMOSYON ALANLAR NE YAPACAK?

        Onlar da 3 yıl bitince ikinci ödemeyi alacak. Örneğin; 2018 yılında alan bir emekli 2021'de ikinci promosyonu hak edecek. Taahhüt süresi sona eren emekliler, istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilir. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor. Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz.

        MAAŞ ALINAN BANKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

        Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. e-Devlet'ten de banka seçilebiliyor.

        EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR ÖDENECEK?

        Emekli maaşı 1.500 ile 2.500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2.500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira alabiliyor. Kampanyalarla bu tutar artabiliyor.

        YENİ EMEKLİ OLAN PROMOSYON ALABİLİR Mİ?

        Emeklilik başvurusu yapılırken maaş seçme imkanı var. Başvurunuzu yaparken promosyon tutarlarına bakarak seçim yapabilirsiniz. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüdünüzü verip ödemeyi alabilirsiniz.



        EMEKLİYE HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

        Bankadan maaş alma süresi 3 yılı dolan emekliler ikinci promosyonlarını alacak. Bunun için bütün bankalar kampanya başlattı.

        İşte bazı kampanyalar:

        AKBANK: 500, 625, 750 lira veriyor. Şubede öncelikli hizmet, ücretsiz havale-EFT, kredi kolaylığı ve maaşı 2 gün erken çekme gibi imkanlar sunuyor.

        ŞEKERBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira, emekli yakınını yönlendirenlere emekli başına 150 lira, bin liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus imkanı var. Kart aidat muafiyeti, şubede işlem önceliği, ücretsiz havale-EFT imkanları sunuyor.

        VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor. Emekliler, tek tuşla müşteri temsilcisine bağlanabiliyor.

        ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira veriyor.

        DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira ödüyor. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira veriyor. Kredi kolaylıkları, indirim imkanları sunuyor.

        FİBABANKA: 500, 625, 750 lira ödüyor.

        GARANTİ BBVA: Ek ürün koşulu olmadan maaşa göre 800, 1.000, 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor.

        ING: 750 liraya varan promosyona ilaveten Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon veriyor. Böylece toplamda ise 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.

        İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira veriyor. Ücretsiz havale, EFT, kart imkanı, kredi ve mevduat kampanyaları sunuyor.
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        Haberler Ekonomi Nakit ihtiyacı olan emeklilere müjde geldi! Ek koşulsuz şartsız anında 1000 TL hesaplarınıza yatacak! Başvurular ise...
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