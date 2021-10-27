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    • Ekonomi
    • 27.10.2021 10:02
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    • 27.10.2021 10:02
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    Sağlıkçılara ek ödeme düzenlemesi Resmi Gazete'de

    Son dakika haberi... Üniversite hastanelerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev alan personele, 1 Nisan 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

    Sağlıkçılara ek ödeme Resmi Gazete’de

    Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 18 Şubat 2011 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.

    Yeni düzenlemeye göre, üniversite hastanelerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personele, 1 Nisan 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

    Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

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