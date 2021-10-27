Türkiye'de bu yıl sonu itibarıyla 22 milyar dolara ulaşması beklenen turizm gelirinin 2022'de 30,4 milyar dolara çıkması öngörülüyor.
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, 2019'da başlayan Kovid-19 salgını sürecine ilişkin veriler yer aldı.
Salgın nedeniyle 2020'de dünya genelinde uluslararası turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 72,6 azalarak 402 milyon kişiye, turizm gelirleri ise yüzde 63,6 azalarak 533 milyar dolara geriledi.
Türkiye'de ise 2019'daki rekor seviyedeki turist girişinin ardından 2020'de salgın sürecinde ülke sınırlarının kapanması, hava yolu seferlerinin durdurulması ve seyahatin kısıtlanması gibi nedenlerle büyük daralma yaşandı.
TÜRKİYE, TURİST GİRİŞİ İLE ULUSLARARASI TURİZM PAZARINDAN 2020'DE YÜZDE 4 PAY ALDI
Türkiye'ye gelen turist sayısı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 69 azalarak 15,9 milyon kişiye, turizm geliri ise yüzde 65,1 azalarak 12,1 milyar dolara geriledi.