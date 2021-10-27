turizm gelirinin 2022’de 30,4 milyar dolara çıkması öngörülüyor

OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE TÜRKİYE'NİN TURİZM GELİRİNDE YÜZDE 33 ARTIŞ YAŞANDI

Ocak-Ağustos 2021 döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 93,9 artışla 14,1 milyon kişi oldu. Ocak- Haziran 2021 döneminde ise Türkiye'nin turizm geliri, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 5,5 milyar dolara ulaştı.



TURİZMDE 2022 HEDEFLERİ

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının bu yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 82,2 artarak 23,2 milyon kişiye, turizm gelirinin ise yüzde 82,4 artarak 22 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Turizm gelirinin 30,4 milyara çıkması beklenen 2022'de, 32,3 milyon yabancı turistin de Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Gelecek yıl ziyaretçi başına ortalama harcama miktarının 800 dolara, ortalama konaklama süresinin 11 geceye ve ziyaretçi başına gecelik gelirin de 72,7 dolara ulaşması hedefleniyor.