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    Milyonlara asgari ücret zammı

    Yeni asgari ücret için hazırlıklar başladı. Doğrudan yaklaşık 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret ile ilgili merak edilen detaylar şöyle..

    Milyonlara asgari ücret zammı

    Neye göre ve hangi kurum tarafından belirleniyor?
    Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

    İŞÇİNİN sigorta primi ne kadar?
    Bu yıl için 3 bin 577 lira olan asgari ücretin işverene toplam maliyeti; işveren payı (yüzde 15.5) 554.51 lira, işveren işsizlik sigorta primi (yüzde 2) 71.55 lira olmak üzere 4 bin 203 lirayı buluyor.

    KOMİSYON ne zaman toplanacak?
    İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek Aralık ayının ilk haftası itibarıyla toplanacak. Sendikalar hazırlıklara şimdiden başladı.

    NE kadar zam yapılması bekleniyor?
    Son 10 yıla bakıldığında asgari ücret artışlarının bir önceki yılın enflasyonunun 3-7 puan üzerinde gerçekleştiği görülüyor. Yüzde 20 zam yapılırsa asgari ücret net 3 bin 390 lira olacak. Yüzde 22 zam yapılması halinde de gelecek yıl brüt asgari ücret 4 bin 364, net asgari ücret ise 3 bin 447 liraya ulaşır. Küçük artış ve inişlerle baktığımızda net ücretin 3 bin 250 lira ile 3 bin 500 lira arasında olabileceği söylenebilir. Hazal ATEŞ

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    ASGARİ ücret neleri etkileyecek?
    Asgari ücretlilerin maaşların yanı sıra kıdem ve ihbar tazminatları artacak. Tüm çalışanların asgari geçim indirimi yükselecek. İşsizlik maaşında, doğum ve askerlik borçlanmasında, Bağ- Kur ve isteğe bağlı primlerinde tavan ve taban tutarlar artacak. 65 yaş, evde bakım ve engelli aylıklarında gelir şartı asgari ücretle birlikte yükselecek. Geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) zamlanırken, GSS primleri devlet tarafından karşılananların sayısı artacak.

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