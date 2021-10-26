Son dakika: Paribu çöktü mü? 26 Ekim Paribu neden açılmıyor? Paribu ne zaman düzelecek?

26 Ekim tarihinde kripto alım satım platformu olan Paribu'da çeşitli erişim sorunları yaşandığı ifade ediliyor. Uygulamaya erişimde sıkıntı yaşayan kullanıcılar konu hakkında arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Peki, Paribu çöktü mü? 26 Ekim Paribu neden açılmıyor? Paribu ne zaman düzelecek? İşte detaylar...
PARİBU ÇÖKTÜ MÜ?
Paribu'dan konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar sorun yaşandığını ifade ediyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
İşte merak edilenler;
PARİBU KİMİN?
Paribu, 2017'de kullanıma sunulmuştur. Paribu, Kripto para alım satım platformudur. Paribu, 2015'te ön hazırlık çalışmalarına başlamıştır. 2016'da kurulmuş, 14 Şubat 2017'de halkın kullanımına açılmıştır.
Paribu, Türkiye'nin en yüksek hacimli hacimli dijital varlık işlem platformudur. Hızlı ve tümüyle güvenli olarak Bitcoin (BTC) olmak üzere birçok kripto para için alım satım işlemine aracılık eden Paribu, 14 Şubat 2017'de kullanıma açılmıştır.
Paribu'nun CEO'su Yasin Oral'dır. Paribu, Türk Lirası ile kripto para alış veya satış işlemleri yapılabilen bir kripto para borsasıdır.