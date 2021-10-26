Son dakika: Paribu çöktü mü? 26 Ekim Paribu neden açılmıyor? Paribu ne zaman düzelecek?

26 Ekim tarihinde kripto alım satım platformu olan Paribu'da çeşitli erişim sorunları yaşandığı ifade ediliyor. Uygulamaya erişimde sıkıntı yaşayan kullanıcılar konu hakkında arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Peki, Paribu çöktü mü? 26 Ekim Paribu neden açılmıyor? Paribu ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

PARİBU ÇÖKTÜ MÜ?

Paribu'dan konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar sorun yaşandığını ifade ediyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

İşte merak edilenler;