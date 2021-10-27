İŞKUR bombayı patlattı! PTT üzerinden 400 TL veriliyor! Öte yandan günlük 95 TL aylık 2.870 TL alabilirsiniz

Türkiye İş Kurumu doğrultusundan çalışmayan ve işsiz olan annelere aylık 2.870 TL ödeme yapılıyor. 2021 senesinde da kadınların iş hayatında var olmaları ve istihdamı çoğaltmak suretiyle 0/15 yaş arasında çocuğu tespit edilen annelerin iş hayatına katılmasını amaçlayan İŞKUR'dan annelere destek verilmeye başlandı. Çocuk desteği alabilmek için devlete başvurusunu gerçekleştiren anneler bu haktan yararlanabilecek. Böylelikle ekonomik anlamda, aile bütçesine destek sağlamak adına oldukça önemli bir adım devlet eliyle gerçekleşmiş oluyor. Peki İşte Anne Projesi'nin detayları nedir?
İŞKUR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK
İŞKUR tarafından devlet eliyle gerçekleşecek yardımın duyurusu yapıldı. Bu müjdeli haber ile küçük çocuğu olan aileler, bu yardımdan faydalanacak. Küçük yaşlardaki çocukları olan annelere özel nakdi destek verileceği duyuruldu. Bu haktan küçük çocuğu olan birçok annenin yararlanması bekleniyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
GÜNLÜK 95, AYLIK 2 BİN 870 LİRA ÖDENECEK
Günlük 95 TL olan nakdi yardım için, başvurular oldukça kolay şekilde gerçekleşiyor. Küçük çocuğu olan anneler, ortalama aylık toplam da 2.870 TL gibi bir tutarı elde etmiş olacaklar. Desteğin, üç ay süreceği uygulamada 3 ay sürede toplamda, 8.540 TL desteksel ödemenin sahibi olacaklar.
ÇOCUK SAYISINA GÖRE DEĞİŞİYOR
Annelere verdiği haklardan biri olan yarım gün çalışıp tam maaş almak, çocuk sayısına göre değişiyor. Buna göre:
İlk çocuk için 60 gün,
İkinci çocuk için 120 gün,
Üçüncü çocuk için 180 gün yarım çalışma hakkı sunuluyor.
Bu vakit amacıyla işverenler anneye yarım maaş ödüyor. İŞKUR ise yarım çalışma ödeneği veriyor.
İlk doğumda 30, ikinci doğumda 60, üçüncü doğumda ise 90 gün süresince ödeme yapılıyor. Yapılan ödemelerde yalnızca damga vergisi kesintisi yapılıyor.
Yapılan açıklamalara göre ilk doğumunu yapan ve 2 ay yarım çalışma yapan anne, devletten 3 bin 550 TL ödeme alabiliyor.