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    • Ekonomi
    • 27.10.2021 16:47
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    • 27.10.2021 16:47
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    İŞKUR bombayı patlattı! PTT üzerinden 400 TL veriliyor! Öte yandan günlük 95 TL aylık 2.870 TL alabilirsiniz

    İşsiz annelere yardım müjdesi. Yapılan bildirime göre, devlet aracığıyla PTT üzerinden tam 2.870 TL çocuk desteği sağlanacak. 2021 senesi itibariyle başlatılmış program ile eş güdümlü 95 TL gibi tutarda her gün destek sağlanacak. Belirtilen şartları taşıyan kadınlar İŞKUR’dan hizmet içi eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılırsa, İŞKUR doğrultusundan aylık ödeme yapılacaktır. Devlet, işsiz fakat çalışmak isteyen annelere yönelik mesleki eğitim kursları kapsamında verdiği eğitimlere katılan annelere aylık ödeme 2.870 TL, 3 ayda 8.610 TL maaş ödemesi yapıyor.

    takvim.com.tr
    İŞKUR bombayı patlattı! 400 TL veriliyor!

    Türkiye İş Kurumu doğrultusundan çalışmayan ve işsiz olan annelere aylık 2.870 TL ödeme yapılıyor. 2021 senesinde da kadınların iş hayatında var olmaları ve istihdamı çoğaltmak suretiyle 0/15 yaş arasında çocuğu tespit edilen annelerin iş hayatına katılmasını amaçlayan İŞKUR'dan annelere destek verilmeye başlandı. Çocuk desteği alabilmek için devlete başvurusunu gerçekleştiren anneler bu haktan yararlanabilecek. Böylelikle ekonomik anlamda, aile bütçesine destek sağlamak adına oldukça önemli bir adım devlet eliyle gerçekleşmiş oluyor. Peki İşte Anne Projesi'nin detayları nedir?

    İŞKUR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

    İŞKUR tarafından devlet eliyle gerçekleşecek yardımın duyurusu yapıldı. Bu müjdeli haber ile küçük çocuğu olan aileler, bu yardımdan faydalanacak. Küçük yaşlardaki çocukları olan annelere özel nakdi destek verileceği duyuruldu. Bu haktan küçük çocuğu olan birçok annenin yararlanması bekleniyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    GÜNLÜK 95, AYLIK 2 BİN 870 LİRA ÖDENECEK

    Günlük 95 TL olan nakdi yardım için, başvurular oldukça kolay şekilde gerçekleşiyor. Küçük çocuğu olan anneler, ortalama aylık toplam da 2.870 TL gibi bir tutarı elde etmiş olacaklar. Desteğin, üç ay süreceği uygulamada 3 ay sürede toplamda, 8.540 TL desteksel ödemenin sahibi olacaklar.

    ÇOCUK SAYISINA GÖRE DEĞİŞİYOR

    Annelere verdiği haklardan biri olan yarım gün çalışıp tam maaş almak, çocuk sayısına göre değişiyor. Buna göre:

    İlk çocuk için 60 gün,

    İkinci çocuk için 120 gün,

    Üçüncü çocuk için 180 gün yarım çalışma hakkı sunuluyor.

    Bu vakit amacıyla işverenler anneye yarım maaş ödüyor. İŞKUR ise yarım çalışma ödeneği veriyor.

    İlk doğumda 30, ikinci doğumda 60, üçüncü doğumda ise 90 gün süresince ödeme yapılıyor. Yapılan ödemelerde yalnızca damga vergisi kesintisi yapılıyor.

    Yapılan açıklamalara göre ilk doğumunu yapan ve 2 ay yarım çalışma yapan anne, devletten 3 bin 550 TL ödeme alabiliyor.

        İŞTE ANNE PROJESİ NEDİR? (2021)

        İŞKUR kadın İstihdamını desteklemek amacıyla devreye aldığı İşte Anne Projesi'nin uygulama usul ve esasları da açıklandı. Bu yönetmeliğe göre;

        Türkiye İş Kurumu'nca kadınların iş gücüne aktif bir şekilde katılmaları ve kadın istihdamlarının korunmasına ve artırılmasın yönelik olarak işsiz olanların mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumlarının sağlanmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamında usul ve esasları Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında belirlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları uygulanır ve geçtiğimiz yıllarda 100 Günlük Eylem Planı ile devreye alınan projelerinden biri olan "Kadın İstihdamının İşte Anne Projesi İle Desteklenmesi" projesi çerçevesinde İŞKUR tarafından düzenlenen mesleki eğitim kurslarına veya işbaşı eğitim programlarına katılım göstermesi uygun bulunan ve belirlenen gruplar içerisinde yer alan annelere, kursa veya programa devam ettikleri günler için İŞKUR tarafından belirlenen tutarda kursiyer veya katılımcı zaruri gideri ödenmesi öngörülmüştür.

        400 TL BAKIM DESTEĞİ VERİLİYOR

        Annelerin iş hayatından kopmaması ve iş hayatında yer alması ve istihdamlarının sağlanabilmesi amacıyla devlet tarafından birçok farklı destek sağlanmaya devam ediyor. Çocuk sahibi anneler için İşkur tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan annelere hem harçlık hem de bakım desteği imkanı bulunuyor. İş kur tarafından düzenlenen İşbaşı eğitim programları ve meslek kurslarına katılan annelere hem günlük 95 lira cep harçlığı olarak da aylık 400 TL. bakım desteği ödenmektedir. İşte Anne Projesi ile 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından yararlanan ve sonrasında işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılan kadınlara günlük 95 TL. aylık 2870 TL aylık bağlanıyor.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Annelere sağlanacak olan destekten yararlanabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartları sıralamak gerekirse;

        İşkur'a kayıtlı işsiz olunmalı,

        İşbaşı eğitim programına başvuruda bulunmalı,

        Başvuru tarihinden önce üç ay boyunca işverenin çalışanı olunmaması,

        İşverenin 1.veya 2. derece yakını veya eşi olunmaması,

        Emekli olmamalı,

        Başvuru tarihinden önce son bir ay içinde emeklilik ve malullük primi yatırılmamış olunması,

        ÇALIŞMA SAATLERİ

        İşbaşı Eğitim Programı; günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmektedir. İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde ve diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmaktadır.
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        Haberler Ekonomi İŞKUR bombayı patlattı! PTT üzerinden 400 TL veriliyor! Öte yandan günlük 95 TL aylık 2.870 TL alabilirsiniz
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