28 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir Shell, Opel, BP, Petrol Ofisi benzin, motorin fiyatları kaç TL? Benzin fiyatı ne kadar oldu?

Otomobil sahiplerini ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. Bu kapsamda özellikle son saatlerde milyonlarca kişi güncel benzin fiyatlarını araştırmaya başladı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, benzinde pompa fiyatlarında 25 kuruş indirim gerçekleşti. Peki, benzin fiyatı ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir Shell, Opel, BP, Petrol Ofisi benzin, motorin fiyatları kaç TL? İşte merak edilenler...

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 28/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 25 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." ifadeleri kullandı.

İşte il il benzin fiyatları;