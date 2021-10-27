Benzin fiyatı ne kadar oldu? 28 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir Shell, Opel, BP, Petrol Ofisi benzin, motorin fiyatları kaç TL?

Benzin fiyatlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatında 25 kuruşluk bir indirim yapıldı. Peki, Benzin fiyatı ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir Shell, Opel, BP, Petrol Ofisi benzin, motorin fiyatları kaç TL? İşte detaylar...
BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 28/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 25 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." ifadeleri kullandı.
İşte il il benzin fiyatları;
Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 25 kuruş indirime gidilecek. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Başkent Ankara'da ortalama 8,75 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 8,50 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 8,42 liraya, İzmir'de 8,75 liradan 8,50 liraya inecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 84,89 DOLAR
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84,89 dolardan işlem görüyor.
Dün 86,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,89 azalışla 84,89 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,75 dolardan alıcı buldu.
Fiyatların düşüşünde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü etkili oldu.