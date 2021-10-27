Benzin fiyatı ne kadar oldu? 28 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir Shell, Opel, BP, Petrol Ofisi benzin, motorin fiyatları kaç TL?

Benzin fiyatlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatında 25 kuruşluk bir indirim yapıldı. Peki, Benzin fiyatı ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir Shell, Opel, BP, Petrol Ofisi benzin, motorin fiyatları kaç TL? İşte detaylar...

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 28/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 25 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." ifadeleri kullandı.

İşte il il benzin fiyatları;