1.3 milyon yeni istihdam (Ekonomi haberleri)

Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı'na, kritik projelerin yaşama geçirilmesi, büyüme, istihdam, sanayi hamlesi, esnafı ve işletmeleri koruyan önemli adımlar damgasını vurdu. Programa göre;

1.3 MİLYON YENİ İSTİHDAM: Gelecek yıl istihdamın 1 milyon 277 bin kişi artması, işsizlik oranının ise yüzde 12'ye gerilemesi bekleniyor.

50 BİN SOSYAL KONUT: Bu yılın sonuna kadar 80 bin konut üretilmesi hedeflenirken, 2022'de 50 bin sosyal konut yapılacak.

KOBİ'LERE DESTEK: KOBİ'lerin Ar-Ge harcamalarındaki payı gelecek yıl yüzde 22'ye, ihracat içindeki payı ise yüzde 58'e çıkarılacak.

KÜÇÜK ESNAFIN VERGİSİ KALKTI

'Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 'küçük esnaf' olarak ifade edilen 850 bin civarındaki mükellef grubunun kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak. Tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna olacak ve bu ödemelerden vergi kesintisi yapılmayacak. İnternet fenomenlerinin yüzde 15 stopaj kesintisi bankada açılan hesaptan ödenecek.

PARK SORUNU YOK

Japonya merkezli Icoma firması katlanabilir elektrikli motosikleti Tatamel'i tanıttı. Prototip aşamasındaki model katlandığı zaman bir bilgisayar kasası boyutlarına geliyor. Park yeri sorununu ortadan kaldıran motosiklet, masa altına bile sığıyor. 600 watt elektrikli bir motora sahip olan Tatamel, tek şarjla 50 km menzile sahip ve maksimum 40 kilometre hıza ulaşabiliyor.