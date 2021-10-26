Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank... Kamu bankaları konut kredi faizlerini indirdi! Konut kredi faizleri ne kadar?

Merkez Bankası'nın geçen hafta gerçekleştirdiği 2 puanlık faiz indiriminin ardından gözler bankalara çevrildi. Özel bankalar bu indirimi krediler yerine sadece mevduata yansıtırken; kamu bankaları elini taşın altına koydu. Kredi faizlerinde ürün ve vade yapısına göre 2 puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

FİRMALARA DESTEK

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından yapılan ortak açıklamada, 22 Ekim itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldığı belirtildi.

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon lira altı tutarlarda yüzde 1.29, 1 milyon lira üzerindeki tutarlarda yüzde 1.34 faiz oranlarının uygulanmaya başlanacağı bildirilen açıklamada, "Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Faiz indirimi, firmaları ve ev almak isteyenleri rahatlatacak. Konut kredisi maliyeti düşecek.

EV MALİYETİ DÜŞTÜ

Yüzde 1.58 faizle de kamu bankalarından yüzde 1.29 faizle de konut kredisi çekilebilecek.

Vatandaş yüzde 1.58 yerine yüzde 1.29 faizle konut kredisi kullandığında 500 bin liralık finansmanda 132 bin 744, 750 bin liralık kredide yaklaşık 200 bin lira daha az ödeme yapacak.

TÜM BANKALARA YAYILMALI

İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO) BAŞKANI ŞEKİB AVDAGIÇ: 3 kamu bankasının açıkladığı 200 baz puana kadarlık faiz indirimi, kredi kullanan firmaların maliyetlerini düşürecek. Şimdi bu indirimi diğer tüm bankalara yayma zamanı.

İNDER BAŞKANI NAZMİ DURBAKAYIM: Kamu bankalarının konut kredilerinde yaptığı indirimin piyasaya yansımasının geçmişte olduğu gibi bu dönemde de çok olumlu olacağını düşünüyoruz. Faiz indiriminin birinci el konutlara beklenilen ölçüde yansıması için özel bir kampanya gerekli.

KONUTDER BAŞKANI ALTAN ELMAS: Biz firmalar da buna biraz destek verip, biraz daha cazip hale getirip bunu daha geniş bir kitleye yöneltebiliriz. Bundan faydalanıp fiyat artıracak markalı konut üreticileri olmaz. Birinci el üreticiler de satmak istiyor, bu avantajı tabii ki nakite dönüştürmek istiyoruz. İkinci el piyasasında ise bir kişi bir konutunu satıyor, hemen fiyatını güncelleyebilir.