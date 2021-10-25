1,29 faiz oranı konut kredisi hesaplama! 26 Ekim konut kredisi faiz oranları! Ziraat- Vakıf- Halkbank konut kredisi hesaplama nasıl yapılır?

Kamu bankaları tarafından yapılan açıklamada faiz indirimi yapılacağı duyuruldu. 26 Ekim tarihindne itibaren geçerli olmak üzere konut kredileri faiz oranlarında yüzde 1,29 faiz oranı uygulanacağı müjdesi verildi. Bu gelişmeler üzerine vatandaşlar konut kredisi hesaplama yöntemlerini araştırmaya başladı. Kredi faiz oranlarında yapılan yeni değişimlerle birlikte ev alacaklar konut kredilerine yoğun ilgi göstermeye başladı. Peki, 1,29 faiz oranı ile konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? Ziraat- Vakıf- Halkbank konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? İşte 26 Ekim konut kredisi faiz oranları!
ZİRAAT BANKASI, HALKBANK VE VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
Kamu bankalarından Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası yaptığı ortak açıklamayla kredi faiz oranlarını 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 200 baz puan düşürdü.
Ziraat Bankası'nda kredi faiz oranları yüzde 1,37'den 1,29'a geriledi.
VakıfBank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a düştü.
Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29 olarak uygulanacak.
KONUT KREDİSİ NASIL HESAPLANIR?
Devlet bankalarının konut kredisi hesaplama işlemleri için aşağıda yer alan linklere tıklayarak kolaylıkla yapabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
HALKBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ