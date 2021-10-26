Yeni yılda yaşlısından gencine kadar yardım patlaması var! İşte 2022 senesinde vatandaşa verilebilecek destekler! Bayram ikramiyesi ve...

Emekliler gözünü 2022 senesi başında yapılacak zamlara çevirirken, bu senede yapılması plan edilen başka takviyeleri de merakla bekliyorlar. Hükümet ise gencinden, yaşlısına yeni sene amacıyla bir destek planı hazırladı.
2022 YILI BÜTÇE PLANLAMASINDAKİ DESTEKLER NELER?
2022 yılında verilecek destekler şimdiden belli olmaya başladı. Emekli maaşları, asgari ücret ve sosyal yardımlarla ilgili olarak ocak ayında yapılacak zamlar şimdiden hesaplanırken, hükümet yeni yılda gencinden, yaşlısına pek çok kişiye destek yağdırmayı planlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçe teklifinde dikkat çeken bazı başlıkları bulunuyor. İşte o başlıklar…
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BİNLERCE GENCE İŞ KAPISI AÇILACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçe teklifinde, gençlere yönelik olarak iş alanları açılması dikkat çekti. İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programları ile binlerce gence iş kapısı açılacak. Bu yıl düzenlenen işbaşı eğitim programlarına 350 bine yakın kişi katılırken gelecek yıl sayının 364 bin, 2023'te 382 bin, 2024 yılında da 400 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. Gelecek yıl 97 bin, 2023'te 102 bin, 2024'te 105 bin mesleki eğitim verilmesi hedefleniyor.