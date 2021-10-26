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    • Ekonomi
    • 26.10.2021 16:45
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    • 26.10.2021 16:45
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    Yeni yılda yaşlısından gencine kadar yardım patlaması var! İşte 2022 senesinde vatandaşa verilebilecek destekler! Bayram ikramiyesi ve...

    2020 ve 2021 senesi pandemi ile mücadele etmekle geçti. Pek çok vatandaş hem parasal hem de manevi anlamda kayıplar yaşadı. 2022 senesinde vatandaş bir şeylerin düzelmesini bekliyor. Emekli maaşları, asgari ücret ve sosyal yardımlarla ilgili olarak ocak ayında yapılacak zamlar şimdiden hesaplanırken, hükümet yeni yılda gencinden, yaşlısına pek çok kişiye destek yağdırmayı planlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçe teklifinde dikkat çeken bazı başlıkları bulunuyor. İşte 2022 senesinde vatandaşa verilebilecek destekler…

    Yeni yılda yaşlıya gence destek yağacak! Bayram ikramiyesi ve...

    Emekliler gözünü 2022 senesi başında yapılacak zamlara çevirirken, bu senede yapılması plan edilen başka takviyeleri de merakla bekliyorlar. Hükümet ise gencinden, yaşlısına yeni sene amacıyla bir destek planı hazırladı.

    2022 YILI BÜTÇE PLANLAMASINDAKİ DESTEKLER NELER?

    2022 yılında verilecek destekler şimdiden belli olmaya başladı. Emekli maaşları, asgari ücret ve sosyal yardımlarla ilgili olarak ocak ayında yapılacak zamlar şimdiden hesaplanırken, hükümet yeni yılda gencinden, yaşlısına pek çok kişiye destek yağdırmayı planlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçe teklifinde dikkat çeken bazı başlıkları bulunuyor. İşte o başlıklar…

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    BİNLERCE GENCE İŞ KAPISI AÇILACAK

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçe teklifinde, gençlere yönelik olarak iş alanları açılması dikkat çekti. İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programları ile binlerce gence iş kapısı açılacak. Bu yıl düzenlenen işbaşı eğitim programlarına 350 bine yakın kişi katılırken gelecek yıl sayının 364 bin, 2023'te 382 bin, 2024 yılında da 400 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. Gelecek yıl 97 bin, 2023'te 102 bin, 2024'te 105 bin mesleki eğitim verilmesi hedefleniyor.

        EMEKLİLERE İKRAMİYE

        2021 yılında 12 milyon 712 bin emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye verilmişti. Bu rakam 2022 yılında 13 milyon 52 bine ulaşacak. Sosyal güvenlik kurumu gelirlerinin giderlerini karşılama oranı gelecek yüzde 94.97'ye ulaşacak. İstihdama destek programlarına gelecek yıl 44.5 milyar lira ödenek ayrılırken, sosyal güvenlik programları için de 38.9 milyar lira kaynak aktarılacak.

        ÖZEL EMEKLİLİĞE YÖNELİK TEŞVİKLERE YER VERİLDİ

        Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu bütçesinde de özel emekliliğe yönelik teşviklere yer verildi. Bireysel emeklilik sistemine katılımın bütün gelir gruplarına yaygınlaştırılması ve böylece tasarrufların artırılması için sistemde kalış süresinin uzatılması için gerekli teşvik mekanizmaları sağlanacak. Bireysel emeklilik sistemine bu yılın sonu itibariyle 12.9 milyon kişi katılırken bu sayının gelecek yıl 13 milyon 500 bin, 2023'te de 14 milyon 500 bin olması bekleniyor.


        BES NEDİR?

        Bireysel Emeklilik Sistemi, kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel emeklilik sistemidir. Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir oluşturur.
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