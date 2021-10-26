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    Ticaret Bakanlığı'ndan yatırımcılara müthiş haber! e-Ticaret yapacaklara 57 bin TL destek gelecek

    İşini e-ticarete taşımak isteyenlere Ticaret Bakanlığı da destek veriyor. e-ticaret sitelerine veya elektronik pazar yerlerine üyelik giderleri destekleniyor. Site başına yıllık 9 bin 590 liraya kadar destek imkanı var.

    Çığıl Ön Yener
    E-Ticarete 57 bin lira

    Hem dünyada hem ülkemizde e-ticaret, pandemide vites büyüttü. Yaşanan hızlı büyüme, KOBİ'leri ve yeni girişimcileri bu alana çekti.

    İşini e-ticarete taşımak isteyenlere devlet desteği imkanı da sağlandı. Ticaret Bakanlığı, uluslararası ticarete yönelik e-ticaret sitelerine veya elektronik pazar yerlerine üyelik giderleri için destek sağlıyor.

    Ayrıca hangi e-ticaret sitelerine üye olmak için güvenebileceğini merak edenler için araştırma yapan Bakanlık, güvenilebilecek e-ticaret sitelerinin listesini web sayfasında yayımlıyor.

        e-ticaret sitelerine üyelik giderleri yüzde 60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 9 bin 590 liraya kadar destekleniyor.

        Bu tutar her takvim yılı başında enflasyon oranına göre güncellenirken, destekten 3 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına 2 yıl süresinde yararlanılabiliyor.

        Böylece 57 bin liraya varan destek imkanı bulunuyor. Sadece e-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı giderleri destek kapsamı dışında yer alıyor.

            KİMLER ALIYOR?
            Destekten yararlanmak için ticari faaliyetle ilgili en az bir yabancı dil desteği olan internet sitesinin olması yeterli. Ayrıca üye olunacak sitenin Ticaret Bakanlığı'nın listesinde yer alması gerekiyor.

            Destek ödeme başvurusu, belgelerle birlikte ödeme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde üyesi olunan ihracatçı birliğine yapılabiliyor.

            HANGİ BELGELER GEREKİYOR?
            ÖDEME talep formu
            TAAHHÜTNAME


                BEYANNAME
                İMZA sirküleri
                GÜNCEL Ticaret Sicil Gazetesi


                FATURA
                ÖDEME belgesi (dekont, kredi kartı ekstresi, hesap bildirim cetveli vb.)
                ŞIRKETİN e-ticaret sitesinde yer alan profil sayfalarına ait ekran görüntüleri
                ŞIRKETİN kurumsal internet sayfasına ait yabancı dil ekran görüntüleri.
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                Haberler Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan yatırımcılara müthiş haber! e-Ticaret yapacaklara 57 bin TL destek gelecek
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