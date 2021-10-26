Ticaret Bakanlığı'ndan yatırımcılara müthiş haber! e-Ticaret yapacaklara 57 bin TL destek gelecek

Hem dünyada hem ülkemizde e-ticaret, pandemide vites büyüttü. Yaşanan hızlı büyüme, KOBİ'leri ve yeni girişimcileri bu alana çekti.
İşini e-ticarete taşımak isteyenlere devlet desteği imkanı da sağlandı. Ticaret Bakanlığı, uluslararası ticarete yönelik e-ticaret sitelerine veya elektronik pazar yerlerine üyelik giderleri için destek sağlıyor.
Ayrıca hangi e-ticaret sitelerine üye olmak için güvenebileceğini merak edenler için araştırma yapan Bakanlık, güvenilebilecek e-ticaret sitelerinin listesini web sayfasında yayımlıyor.