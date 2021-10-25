6 gün içinde herkese 200 TL verilecek! Geri ödemesiz koşulsuz ödeme tek tıkla hesapta! Başvuranın başı göğe erecek!

İş Bankası kredi kartı sahibi olmak için: İşCep, Maximum Mobil ve Maximum İşyerim uygulamalarından, İnternet Şubemizden, 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemizden ya da size en yakın İş Bankası Şubesi'nden başvurunuzu yapabilirsiniz. Bireysel kredi kartları için detaylı bilgiye buradan, ticari kredi kartları için detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz