Başvuru için hemen bunu yapın! Mercedes A200 AMG araç 317.500 TL'ye icradan satılık!

T.C. BAKIRKÖY 13. İCRA DAİRESİ

2021/3262 ESAS

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 21/10/2021

1.İhale Tarihi : 24/11/2021 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.

2.İhale Tarihi : 24/12/2021 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.

İhale Yeri : OSMANİYE MAH. İSMAİL EREZ BULVARI KİREÇOCAĞI YOLU SOK NO:9 İLKER SİTESİ A- BLOK OTOPARKI BAKIRKÖY/İSTANBUL

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 317.500,00 1 %1 28TB769 Plakalı , 2017 Model , MERCEDES-BENZ Marka , A200 FL AMG Tipli , 27091031266487 Motor No'lu , WDD1760431J595472 Şasi No'lu , Rengi Kırmızı , BİLİRKİŞİ İNCELEME NETİCESİNDE ARACIN ANAHTAR VE RUHSATININ OLMADIĞI, SAĞ ÖN VE ARKA KAPIDA ÇİZİK VAR, LASTİKLER ESKİ, ARAÇ İÇİ DÖŞEMELER ESKİ , ARACIN 80899 KM OLDUĞU TESPİTİ YAPILMIŞTIR.(İİK m.114/1, 114/3)

*Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.