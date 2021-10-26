Müşterinin ihtiyacına uygun sigorta dönemi

Sigorta sektörü de dahil olmak üzere tüm sektörler yeni ihtiyaçlar paralelinde gelişerek şekilleniyor. Bu doğrultuda herkes için aynı teminatları içeren ve paket sigortalar temelinde, tek bir model üzerinden ilerleyen sigortacılık anlayışı geçmişe karışıyor. Günümüz koşullarının kendine özgü ihtiyaçlarını anlayabilen şirketlerin oluşturduğu, müşterilerin o anki talep ve ihtiyaçlarını odağına alan kişiselleştirilmiş ürün yapısı ön plana çıkıyor. Bu durumdan yola çıkan Ray Sigorta, geniş kesimlere hitap eden genel tanımlı ürünlerin yanına özel ihtiyaç ve koşullara uygun olarak tasarladığı kişiselleştirilmiş ürünlerle portföyünü genişletiyor. Terzi işi poliçeleri doğru hedefe ulaştırmanın hem üretimi hem de müşteri memnuniyetini artırdığına dikkat çeken Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Artık sigortacılık tek tip ürünlerle rekabetin ötesinde; müşteriye doğru anda, doğru fiyatla ve kapsamla ulaşmaya dönüşmüş durumda" dedi.

'TERZİ İŞİ ÜRÜNLERLE FARK YARATIYORUZ'

Bir sigorta şirketinin, beklentilerin hızla değiştiği bir dönemde müşterilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde araştırıp buna göre çözüm üretmesi gerektiğini kaydeden Koray Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Hızla değişen ve dijitalleşen dünyada Ray Sigorta olarak elimizde bulunan verileri en iyi şekilde değerlendiriyor, müşterilerimizin isteklerini, ihtiyaçlarını iyi analiz ediyoruz. Bu sayede, sektörde yer alan geleneksel ürünlerin tam olarak temas edemediği ya da teminat açığı bulunan noktaları belirleyip, riskleri doğru değerlendirerek bu alanlarda potansiyel sigortalılara kişiye özel çözümlerle ulaşarak terzi işi ürünlerle fark yaratıyoruz. Ürün yapısının tam olarak örtüşmediği ihtiyaçlara dokunuyor, teminat açığının kapanmasına ve sigortalılık oranının da artmasına yardım ediyoruz."

EVDEN ÇALIŞANLARA ÖZEL ÜRÜN YOLDA

Ray Sigorta olarak değişen çalışma koşullarını da mercek altına aldıklarını dile getiren Koray Erdoğan, salgın nedeniyle hayatımıza giren uzaktan çalışma modelleriyle birlikte yeni risklerin ortaya çıktığını söyledi. Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, gördükleri bu ihtiyaç doğrultusunda çok yakında 'Evden Çalışma Sigortası' ürününü çıkartacaklarını belirterek, yenilikçi ürünlerle müşterilerinin karşısına fark yaratacak çözümlerle çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.