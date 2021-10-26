Mercedes A200 AMG araç 317.500 TL’ye icradan satılık! Başvuru için bunu yapın!

İcra dairesinden araba almak isteyen herkes teminatını yatırdıktan sonra ihaleye katılabilir. Eğer ihaleyi kazanamazsanız teminatınız geri iade ediliyor. İcralık arabaları esatis.uyap.gov.tr adresinden ücretsiz üyelik açarak takip edebiliyorsunuz. İcralık arabaların ihalelerine sadece nüfus cüzdanınız ve ihale katılım bedelini ile katılabilirsiniz. İsteyenler, ihaleye nakit para yerine bankalardan alabilecekleri teminat mektubu ile de katılabilirler. İhaleler, yediemin otoparkında, icra müdürü, yediemin otopark yetkilileri, tellal ve hatta gerekirse polis eşiğinde gerçekleşir.
İlan Bilgileri
İlan Sahibi
BAKIRKÖY 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İlan Numarası
ILN01474175
Şehir
İlçe
Merkez
İlan Türü
İCRA
Birinci Satış Günü
24.11.2021 14:00
İkinci Satış Günü
24.12.2021 14:00
Muhammen Bedeli
317.500 ₺
Dosya No
2021/3262 ESAS
Satış Yeri
OSMANİYE MAH. İSMAİL EREZ BULVARI KİREÇOCAĞI YOLU SOK NO:9 İLKER SİTESİ A- BLOK OTOPARKI BAKIRKÖY/İSTANBUL
T.C. BAKIRKÖY 13. İCRA DAİRESİ
2021/3262 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 21/10/2021
1.İhale Tarihi : 24/11/2021 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
2.İhale Tarihi : 24/12/2021 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
İhale Yeri : OSMANİYE MAH. İSMAİL EREZ BULVARI KİREÇOCAĞI YOLU SOK NO:9 İLKER SİTESİ A- BLOK OTOPARKI BAKIRKÖY/İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 317.500,00 1 %1 28TB769 Plakalı , 2017 Model , MERCEDES-BENZ Marka , A200 FL AMG Tipli , 27091031266487 Motor No'lu , WDD1760431J595472 Şasi No'lu , Rengi Kırmızı , BİLİRKİŞİ İNCELEME NETİCESİNDE ARACIN ANAHTAR VE RUHSATININ OLMADIĞI, SAĞ ÖN VE ARKA KAPIDA ÇİZİK VAR, LASTİKLER ESKİ, ARAÇ İÇİ DÖŞEMELER ESKİ , ARACIN 80899 KM OLDUĞU TESPİTİ YAPILMIŞTIR.(İİK m.114/1, 114/3)
*Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.