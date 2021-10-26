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    • Ekonomi
    • 26.10.2021 17:27
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    • 26.10.2021 17:27
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    Mercedes A200 AMG araç 317.500 TL'ye icradan satılık! Başvuru için bunu yapın!

    Ülkemizde vasıta fiyatlarının son derece yüksek olması vatandaşları diğer alternatiflere yönlendiriyor. Bu bağlamda icralık vasıtalar ideal fiyatları ile ön plana çıkıyor. Piyasadaki emsal fiyatlarına oranla yüzde 30-40 oranında daha ideal fiyatla satılan otomobillere teklif yağıyor. Bu bağlamda Mercedes A200 AMG araç vatandaşın radarına girmiş durumda. Peki sahibinden hacizli arabalar icradan nasıl ucuza alınır? İcradan vasıta nasıl alınır?

    takvim.com.tr
    Mercedes A200 AMG araç 317.500 TL’ye icradan satılık! Başvuru için bunu yapın!

    İcra dairesinden araba almak isteyen herkes teminatını yatırdıktan sonra ihaleye katılabilir. Eğer ihaleyi kazanamazsanız teminatınız geri iade ediliyor. İcralık arabaları esatis.uyap.gov.tr adresinden ücretsiz üyelik açarak takip edebiliyorsunuz. İcralık arabaların ihalelerine sadece nüfus cüzdanınız ve ihale katılım bedelini ile katılabilirsiniz. İsteyenler, ihaleye nakit para yerine bankalardan alabilecekleri teminat mektubu ile de katılabilirler. İhaleler, yediemin otoparkında, icra müdürü, yediemin otopark yetkilileri, tellal ve hatta gerekirse polis eşiğinde gerçekleşir.

    İlan Bilgileri

    İlan Sahibi

    BAKIRKÖY 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

    İlan Numarası

    ILN01474175

    Şehir

    İSTANBUL

    İlçe

    Merkez

    İlan Türü

    İCRA

    Birinci Satış Günü

    24.11.2021 14:00

    İkinci Satış Günü

    24.12.2021 14:00

    Muhammen Bedeli

    317.500 ₺

    Dosya No

    2021/3262 ESAS

    Satış Yeri

    OSMANİYE MAH. İSMAİL EREZ BULVARI KİREÇOCAĞI YOLU SOK NO:9 İLKER SİTESİ A- BLOK OTOPARKI BAKIRKÖY/İSTANBUL

    T.C. BAKIRKÖY 13. İCRA DAİRESİ

    2021/3262 ESAS

    TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

    Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

    Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 21/10/2021

    1.İhale Tarihi : 24/11/2021 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.

    2.İhale Tarihi : 24/12/2021 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.

    İhale Yeri : OSMANİYE MAH. İSMAİL EREZ BULVARI KİREÇOCAĞI YOLU SOK NO:9 İLKER SİTESİ A- BLOK OTOPARKI BAKIRKÖY/İSTANBUL

    No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

    1 317.500,00 1 %1 28TB769 Plakalı , 2017 Model , MERCEDES-BENZ Marka , A200 FL AMG Tipli , 27091031266487 Motor No'lu , WDD1760431J595472 Şasi No'lu , Rengi Kırmızı , BİLİRKİŞİ İNCELEME NETİCESİNDE ARACIN ANAHTAR VE RUHSATININ OLMADIĞI, SAĞ ÖN VE ARKA KAPIDA ÇİZİK VAR, LASTİKLER ESKİ, ARAÇ İÇİ DÖŞEMELER ESKİ , ARACIN 80899 KM OLDUĞU TESPİTİ YAPILMIŞTIR.(İİK m.114/1, 114/3)

    *Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

        İcralık Araç İhalelerine Katılım Nasıl Yapılıyor?

        İcralık arabaların ihalelerine sadece nüfus cüzdanınız ve ihale katılım bedelini ile katılabilirsiniz. İsteyenler, ihaleye nakit para yerine bankalardan alabilecekleri teminat mektubu ile de katılabilirler. İhaleler, yediemin otoparkında, icra müdürü, yediemin otopark yetkilileri, tellal ve hatta gerekirse polis eşiğinde gerçekleşir. İhalelerin gerçekleştiği alan 24 saat kameralarla izlenmektedir. İhalelerin güvenliği tamamen devletin sorumluluğu altındadır. Ayrıca ihaleye fesat karıştırmanın hapis cezasına kadar uzanan ağır cezaları vardır.

        Araçlar Hakkında Alınan Bilgiler Yeterli mi?

        Satışın gerçekleşmesinden sonra, araç teslim alınırken; daha önceki bilgilerin dışında herhangi bir eksik, arıza ya da beklenmedik bir masraf gösterilmesi halinde kişi dilerse davanın feshini isteyerek satışı iptal edebilmektedir. İcralık araçlarla ilgili ödemeler, resmi olarak belirlenebilen önceden bilinen ödemelerdir. Yediemin otoparklarında, satışın sonrasında gerçekleşen ve tutanaklarda yer almayan arızalardan, satın alan kişi sorumlu değildir.
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