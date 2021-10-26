Koronavirüs sonrası talep patlaması! Litresi 2 bin lira!

Arı Yetişicileri Birliği Uzman Tarım Danışmanı Hasan Alpay, arı kolonilerini soğuktan korumak ve fare gibi zararlıların kovana girişini engellemek, peteklerin hijyenini sağlamak için ürettiği propolisin Pandemi döneminde ilgi gördüğünü söyledi.
Alpay, bilim adamlarının korona virüse karşı propolisin kullanmasını tavsiye ettiğini ifade ederek, "Anadolu propolisi ayrı bir yer tutmakta özellikle de Tokat propolisinin kaliteli olduğu ortaya çıkmış durumda.
Kg fiyatı ham madde olarak düşündüğümüz zaman 400-500 lira. Ham madde olarak tüketilmediği için su ve alkol bazlı, tablet şekline dönüştürüldüğünde değeri kat kat artıyor.