Koronavirüs sonrası talep patlaması! Litresi 2 bin lira!

Tablet veya sıvı halde işlenerek üretilen propolislerin tüketilmesini öneriyoruz. Propolisin doğal antibiyotik özelliği vücuttaki zararlı mikroorganizmaları öldürebilir. Ancak yararlı mikroorganizmalara dokunmuyor ve böylece de bağışıklık sistemi güçlü kalabiliyor. Bir işçi arı bir seferinde ancak on miligram propolis getirebiliyor. Yani bir gram propolisi yüz bal arısı bireyi ancak getiriyor. O kadar çok da kolay bir iş değil arı açısından" diye konuştu.