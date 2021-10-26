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    • Ekonomi
    • 26.10.2021 17:06
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    • 26.10.2021 17:11
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    Koronavirüs sonrası talep patlaması! Litresi 2 bin lira!

    Koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından talep patlaması yaşanan propolisin litresi 2 bin liradan satılıyor. Doğal Antibiyotik özelliğe sahip ve bağışıklık sistemini güçlü tutan propolis, vatandaşlar tarafından rağbet görüyor. Pandemi sürecinde doğal gıda desteği olan Anadolu propolisi zengin besin içeriği ile tercih ediliyor.

    Arı Yetişicileri Birliği Uzman Tarım Danışmanı Hasan Alpay, arı kolonilerini soğuktan korumak ve fare gibi zararlıların kovana girişini engellemek, peteklerin hijyenini sağlamak için ürettiği propolisin Pandemi döneminde ilgi gördüğünü söyledi.

    Alpay, bilim adamlarının korona virüse karşı propolisin kullanmasını tavsiye ettiğini ifade ederek, "Anadolu propolisi ayrı bir yer tutmakta özellikle de Tokat propolisinin kaliteli olduğu ortaya çıkmış durumda.

    Kg fiyatı ham madde olarak düşündüğümüz zaman 400-500 lira. Ham madde olarak tüketilmediği için su ve alkol bazlı, tablet şekline dönüştürüldüğünde değeri kat kat artıyor.

        Diyelim 400-500 liralık bir propolisin litresi 2-3 bin liralara kadar çıkabiliyor" dedi.

        Alpay, propolisi ham haliyle kullanılmasının tavsiye edilmediğini belirterek, "Çünkü propoliste değişik maddeler de bal arıları tarafından taşınabiliyor.

        Tablet veya sıvı halde işlenerek üretilen propolislerin tüketilmesini öneriyoruz. Propolisin doğal antibiyotik özelliği vücuttaki zararlı mikroorganizmaları öldürebilir. Ancak yararlı mikroorganizmalara dokunmuyor ve böylece de bağışıklık sistemi güçlü kalabiliyor. Bir işçi arı bir seferinde ancak on miligram propolis getirebiliyor. Yani bir gram propolisi yüz bal arısı bireyi ancak getiriyor. O kadar çok da kolay bir iş değil arı açısından" diye konuştu.
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        Haberler Ekonomi Koronavirüs sonrası talep patlaması! Litresi 2 bin lira!
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