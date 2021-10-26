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    • Ekonomi
    • 26.10.2021 16:49
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    • 27.10.2021 08:58
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    27 Ekim 2021 Shell, BP, Petrol Ofisi, Opet, Total benzin litre fiyatı kaç TL? Benzin fiyatları ne kadar oldu?

    Benzin fiyatlarıyla ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatında 28 kuruşluk bir artış yaşandı. Peki, benzin fiyatları ne kadar? 27 Ekim 2021 Shell, BP, Petrol Ofisi, Opet, Total benzin litre fiyatı kaç TL oldu? İşte son gelişmeler...

    Benzin fiyatları ne kadar oldu?

    Milyonlarca araç sahibi arama motorları üzerinden güncel benzin fiyatlarını araştırıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, benzin litre fiyatında 27 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş zam yapıldı. Peki, benzin fiyatları ne kadar? 27 Ekim 2021 Shell, BP, Petrol Ofisi, Opet, Total benzin litre fiyatı kaç TL oldu? İşte detaylar...

    BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 27/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 28 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

    İşte il il benzin fiyatları;

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,47 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,75 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,39 liradan 8,67 liraya, İzmir'de 8,47 liradan 8,75 liraya çıkacak.

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 85,11 DOLAR

        Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,11 dolardan işlem görüyor. Dün 86,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.54 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 85,11 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,59 dolardan alıcı buldu.

        Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de yüksek seyreden talebin yanı sıra yaklaşan kış mevsiminin küresel petrol talebini daha da artıracağı tahminlerinden destek bulan Brent petrol, 85 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor.

        Küresel enerji fiyatları, Çin hükümetinin kömür piyasalarına müdahalesinden sonra bir miktar gerilemiş olsa da hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte dünya genelinde yüksek seyrediyor.

        Uzmanlar, yüksek doğal gaz ve kömür fiyatlarının üreticileri petrol kullanımına teşvik edeceği beklentisinin arzın düşük seyrettiği petrol piyasalarında fiyatları yükselteceğini öngörüyor.

        Uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Goldman Sachs, küresel petrol talebindeki canlanmanın etkisiyle Brent petrolün varil fiyatının yıl sonuna kadar 90 doları aşabileceğini, talepte günlük 1 milyon varil artış beklendiğini kaydetti.

        Brent petrolde teknik olarak 85,57 ile 86,23 dolar aralığının direnç, 84,91 ile 84,25 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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        Haberler Ekonomi 27 Ekim 2021 Shell, BP, Petrol Ofisi, Opet, Total benzin litre fiyatı kaç TL? Benzin fiyatları ne kadar oldu?
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