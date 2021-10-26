27 Ekim 2021 Shell, BP, Petrol Ofisi, Opet, Total benzin litre fiyatı kaç TL? Benzin fiyatları ne kadar oldu?

Milyonlarca araç sahibi arama motorları üzerinden güncel benzin fiyatlarını araştırıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, benzin litre fiyatında 27 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş zam yapıldı. Peki, benzin fiyatları ne kadar? 27 Ekim 2021 Shell, BP, Petrol Ofisi, Opet, Total benzin litre fiyatı kaç TL oldu? İşte detaylar...

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 27/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 28 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

İşte il il benzin fiyatları;