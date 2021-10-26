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    • Ekonomi
    • 26.10.2021 14:24
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    • 26.10.2021 14:28
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    Faizler düştü ama para kazanmaya devam ediliyor! Para biriktirip bankaya atanları çalıştırmayacak! Aylık 3.852,05 TL faiz kazancı

    Bankalar tarafından yapılan faiz indirimi sonrasında para birikimi oranlar bu işten çokta fazla etkilenmedi. Bankada 250.000 TL'niz varsa eğer aylık 3.852,05 TL faiz kazancı elde ediyorsunuz. Banka sistemlerinde tanınan esas hesap türlerinden biri olan mevduat hesabı, bankaya faiz karşılığında bir süreliğine paranızı yatırdığınız hesap türüdür. Bu sistemde faiz karşılığında paranızı belirli bir süreliğine tutma şartı koyarak, bu şart sona erdiğinde ise dilerseniz şayet geri alınmak şartıyla çekebileceğiniz bir yatırımlardan biridir.

    takvim.com.tr
    Para biriktirip bankaya atanları çalıştırmayacak! Aylık 3.852,05 TL faiz kazancı

    Bankaların kendisine ait sabit bir faiz seviyesi olsa da her bankada bu değişkendir. Her bankanın aynı vakitte çalıştığı müşterilerine özel olarak tanıttığı özel faiz oranları da bulunmaktadır. Faiz tespit etmek amacıyla ideal kurallara göre siz de tespit edilen şekilde bankaların faizlerine göre yatırımlarınızı yapabiliyorsunuz.

    250.000 TRY için 32 Gün Mevduat Kazançları

    ING

    E-Turuncu Hesap

    Faiz: %18,00

    Net Kazanç: 3.747,95 TL

    Garanti BBVA

    E-Vadeli Hesap

    Faiz: %14,65

    Net Kazanç: 3.050,41 TL

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Fibabanka

    Kiraz Hesap

    Faiz: %17,00

    Net Kazanç: 3.539,73 TL

    CEPTETEB

    Marifetli Hesap

    Faiz: %15,25

    Net Kazanç: 3.175,34 TL

        Odeabank

        Oksijen Dinamik Hesap

        Faiz: %17,25

        Net Kazanç: 3.591,78 TL

        HSBC

        Modern Hesap

        Faiz: %18,50

        Net Kazanç: 3.852,05 TL

        DenizBank

        Vadeli Hesap

        Faiz: %17,50

        Net Kazanç: 3.643,84 TL

        Yapı Kredi

        Dönüşüm Hesabı

        Faiz: %15,75

        Net Kazanç: 3.279,45 TL

        Vadeli Mevduat Hesabı Açmak

        Günümüzde aktif bütün banka sistemlerinde vadeli mevduat hesabı bulunmaktadır. Çok özel bir şey olmadığı gibi bugünkü şartlarında her vatandaş, bankaya giderek mevduat faiz oranlarını sorup sizler amacıyla idealse şayet yatırımlarınıza ideal şekilde vadeli mevduat hesapları oluşturabilirsiniz.

        Tercih ettiğiniz banka ile görüşerek, direkt olarak vadeli hesap açma işlemlerinizi yapabilirsiniz. Eğer şubeye gitmeden de gerçekleştirmeyi tercih ederseniz, çalıştığınız bankanın internet bankacılığı, mobil bankacılığı ya da davetiye merkezini arayarak da vadeli hesap açma süreçlerinizi başlatabilirsiniz.

            Vadeli Mevduat Hesabı Çeşitleri

            Yatırım tavsiyesi olarak göreceğiniz hesap çeşitlerinden biri olan vadeli mevduat hesaplarıyla birlikte, faiz oranlarının yüksek olması vasıtası ile müşterilerine kazanç sağlamak isteyen bankalar, bugünümüzde vadeli mevduat hesaplarında da kullanımlara detaylı imkanlar sunarlar. Vadeli TL tutarlarıyla birlikte hem dilerseniz döviz, altın hesabı ya da e-vadeli hesap gibi hesap çeşitleriyle birtakım dönemlere ait ödemeli şekilde mevduat hesaplarını da seçebilirsiniz.

            Bankaların kendi kampanyalarına göre hesap açma noktasında çeyiz hesapları, hoş geldin vadeli hesapları, birikim hesabı ya da benzer çoğu mevduat hesabı ile birlikte müşterilerinin yatırımlarını kendileri üzerinden tamamlamak isterler.

            Vadeli TL, altın ya da döviz türü hesaplar, bankaların vadeli mevduat hesap çeşitleri arasında en çok tercih edilen hesap çeşitleridir. Vadeli TL'de yatırımlarınızı TL üzerinden yapabilmektesiniz. Vadeli dolar ya da euro ise direkt olarak döviz hesaplarınızda tespit edilen nakit paralar üzerinden hesaplama yapılarak değerlendirilir. Vadeli altın hesaplarında da benzer şekilde altın hesaplarındaki gram altın niteliğinde değerlendirilerek bu şekilde hesaplar açılmış olur.

            Vadeli Hesaplardan Vergi Alınıyor mu?

            Mevduat vadeli hesaplarda faiz hesaplaması yapıldığında, getirinize göre vergilere de tabi tutulursunuz. Vade süresine göre faiz miktarı üzerinden vergi seviyesi belirlenmektedir. Buna göre faiz getirisi ne kadar ise yapılan vergi miktarı da vadenin süresine göre %10 ile %15 arasında değişkenlik gösterir. Vade ve faiz hesabı yaparak siz de buna göre yüzde kaç karınız olacağına dair hesaplamalarınızı yapabilirsiniz.
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            Haberler Ekonomi Faizler düştü ama para kazanmaya devam ediliyor! Para biriktirip bankaya atanları çalıştırmayacak! Aylık 3.852,05 TL faiz kazancı
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