Vadeli Mevduat Hesabı Çeşitleri

Yatırım tavsiyesi olarak göreceğiniz hesap çeşitlerinden biri olan vadeli mevduat hesaplarıyla birlikte, faiz oranlarının yüksek olması vasıtası ile müşterilerine kazanç sağlamak isteyen bankalar, bugünümüzde vadeli mevduat hesaplarında da kullanımlara detaylı imkanlar sunarlar. Vadeli TL tutarlarıyla birlikte hem dilerseniz döviz, altın hesabı ya da e-vadeli hesap gibi hesap çeşitleriyle birtakım dönemlere ait ödemeli şekilde mevduat hesaplarını da seçebilirsiniz.

Bankaların kendi kampanyalarına göre hesap açma noktasında çeyiz hesapları, hoş geldin vadeli hesapları, birikim hesabı ya da benzer çoğu mevduat hesabı ile birlikte müşterilerinin yatırımlarını kendileri üzerinden tamamlamak isterler.

Vadeli TL, altın ya da döviz türü hesaplar, bankaların vadeli mevduat hesap çeşitleri arasında en çok tercih edilen hesap çeşitleridir. Vadeli TL'de yatırımlarınızı TL üzerinden yapabilmektesiniz. Vadeli dolar ya da euro ise direkt olarak döviz hesaplarınızda tespit edilen nakit paralar üzerinden hesaplama yapılarak değerlendirilir. Vadeli altın hesaplarında da benzer şekilde altın hesaplarındaki gram altın niteliğinde değerlendirilerek bu şekilde hesaplar açılmış olur.