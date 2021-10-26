Bankaların kendisine ait sabit bir faiz seviyesi olsa da her bankada bu değişkendir. Her bankanın aynı vakitte çalıştığı müşterilerine özel olarak tanıttığı özel faiz oranları da bulunmaktadır. Faiz tespit etmek amacıyla ideal kurallara göre siz de tespit edilen şekilde bankaların faizlerine göre yatırımlarınızı yapabiliyorsunuz.
250.000 TRY için 32 Gün Mevduat Kazançları
ING
E-Turuncu Hesap
Faiz: %18,00
Net Kazanç: 3.747,95 TL
Garanti BBVA
E-Vadeli Hesap
Faiz: %14,65
Net Kazanç: 3.050,41 TL
Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Fibabanka
Kiraz Hesap
Faiz: %17,00
Net Kazanç: 3.539,73 TL
CEPTETEB
Marifetli Hesap
Faiz: %15,25
Net Kazanç: 3.175,34 TL