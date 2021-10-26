’Devlet katkısı BES’e olan ilgideki en önemli itici güç’

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, "Bireysel emeklilik sistemimiz, Türk halkının tasarruf alışkanlıklarını tabana yayan ve sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlayan en önemli faktörlerden biri konumuna geldi. Ulaştığımız nokta ve devletimizin sisteme olan teveccühünün her geçen gün çoğalıyor olması bizlerin heyecanını daha da artırıyor" dedi. Benli, devlet katkısının Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) önemine yönelik açıklamalarda bulundu. BES'te 2013 yılından bu yana her 100 liralık birikime devletin de 25 lira katkı payı verdiğinin ve bunun da sistemi daha cazip hale getirdiğinin altını çizen Benli, "2013 yılı sistemin büyümesinde milat özelliği taşıyor. BES'in kurulduğu 2003 yılından itibaren ilk 10 yıllık dönemde sisteme yeni giren katılımcı sayısı yıllık ortalama 310 bin kişi civarında iken, 2013 yılında hayata geçirilen yüzde 25 devlet katkısı uygulaması ile bu sayı yıllık yaklaşık 1 milyona yükseldi" dedi.

TASARRUF BİLİNCİ ARTTI

Benli, sözlerine şöyle devam etti: "Devletimiz sisteme dahil olanlara, başka hiçbir yatırım aracında sunulmayan ve dünyada örneği olmayan yüzde 25 oranında ek katkı sağlıyor. Şunu çok net görüyoruz ki, pandemi koşulları tasarruf etme konusunda bilinçlenmenin artmasında etken oldu ve devlet katkısı ile birlikte BES burada öne çıktı. Bunun yanında 2017 yılında uygulanmaya başlanan, çalışanların maaşlarından alınan katkı paylarına da devlet katkısının verildiği otomatik katılım sistemi ile 6 milyondan fazla çalışan tasarruf etmeye devam ediyor. Aynı şekilde Haziran ayında başlayan ve 4 ayda 80 bine yakın 18 yaş altındaki çocuğumuzun sisteme girmesi ile 74.7 milyon lira fon büyüklüğü ve 8 milyon lira devlet katkısına ulaşıldı."